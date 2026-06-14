„Se vede cu ochiul liber. E ca o dictatură” FOTO: De ce a fost acuzată FIFA că a protejat Elveția la 1-1 cu Qatar   +5 foto
Arbitrul Said Martinez (Honduras) și căpitanul elvețian Granit Xhaka. Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Se vede cu ochiul liber. E ca o dictatură” FOTO: De ce a fost acuzată FIFA că a protejat Elveția la 1-1 cu Qatar

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 14.06.2026, ora 13:43
  • Gary Neville, un nume cunoscut în fotbalul englez, a contestat golul Elveției la prima surpriză a Mondialului, 1-1 cu Qatar. 
  • Ce l-a înfuriat pe fostul internațional insular când a analizat această fază. 
  • Ce s-a întâmplat cu sistemul avansat semiautomat de detectare a ofsaidului!
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Elveția s-a supărat că nu a câștigat împotriva Qatarului, a fost 1-1, fiind egalată în minutul 90+4.

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Dar echipa lui Murat Hakin putea chiar pierde primul meci la Campionatul Mondial.

Două faze succesive suspecte de ofsaid înaintea penaltyului Elveției

Mulți specialiști contestă golul marcat de Embolo în minutul 17, din lovitură de pedeapsă, pentru Țara Cantoanelor.

Mai exact, nu acceptă decizia legată de ofsaid la faza care a declanșat penaltyul deschiderii scorului.

În minutul 14, după o centrare de pe partea dreaptă, Embolo a deviat mingea cu capul pentru Freuler, faultat apoi în careu de portarul advers.

Cele două faze analizate de VAR înaintea golului Elveției. Fără ajutorul sistemului semiautomat de detectare a ofsaidului
Cele două faze analizate de VAR înaintea golului Elveției. Fără ajutorul sistemului semiautomat de detectare a ofsaidului

Galerie foto (5 imagini)

Cele două faze analizate de VAR înaintea golului Elveției. Fără ajutorul sistemului semiautomat de detectare a ofsaidului. Fotografii: capturi video+FIFA Cele două faze analizate de VAR înaintea golului Elveției. Fără ajutorul sistemului semiautomat de detectare a ofsaidului Cele două faze analizate de VAR înaintea golului Elveției. Fără ajutorul sistemului semiautomat de detectare a ofsaidului Cele două faze analizate de VAR înaintea golului Elveției. Fără ajutorul sistemului semiautomat de detectare a ofsaidului Cele două faze analizate de VAR înaintea golului Elveției. Fără ajutorul sistemului semiautomat de detectare a ofsaidului
+5 Foto
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Problema: ambele poziții, și cea a lui Embolo, și cea a lui Freuler, erau suspecte de ofsaid.

Arbitrul Said Martinez (Honduras) a dictat 11 metri la faultul goalkeeperului asupra lui Freuler, iar Embolo a transformat.

S-a stricat sistemul semiautomat. FIFA a dat două imagini 4 ore și jumătate mai târziu

De obicei, apare rapid avatarul FIFA, acea reprezentare grafică obținută după ce sistemul avansat semiautomat de detectare a ofsaidului arată clar rezultatul analizei.

La această fază însă, nu a apărut deloc. Potrivit BBC, forul mondial a venit cu o explicație de-abia patru ore și jumătate mai târziu, printr-o postare pe social media.

A susținut că „o scurtă întrerupere tehnică a împiedicat generarea animației grafice a jocului”. Dar „liniile trasate de asistentul video nu au relevat niciun ofsaid în cele două situații care au precedat lovitura de pedeapsă”.

FIFA a arătat două stop-cadre. „Neconvingătoare”, a fost concluzia BBC.

Neville: „Să nu arăți imediat probele unui ofsaid? Demonstrează că e ofsaid!”

Analiștii televiziunilor nu au fost de acord. Expertul beIN Sports a afirmat: „Se vede ofsaid cu ochiul liber”.

La rândul său, Gary Neville s-a înfuriat la ITV. „Toți credem că a fost ofsaid. Din punctul meu de vedere, e ofsaid”, a declarat fostul internațional englez, ex-căpitan la Manchester United.

Este ca o dictatură. Ideea că ei dețin aceste dovezi și nu le arată fanilor țărilor implicate în turneu e ridicolă. Să nu arăți imediat probele unui ofsaid? Demonstrează că e ofsaid! De ce nu există transparență? Gary Neville, la ITV

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