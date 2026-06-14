„Se vede cu ochiul liber. E ca o dictatură” FOTO: De ce a fost acuzată FIFA că a protejat Elveția la 1-1 cu Qatar

Gary Neville, un nume cunoscut în fotbalul englez, a contestat golul Elveției la prima surpriză a Mondialului, 1-1 cu Qatar.

Ce l-a înfuriat pe fostul internațional insular când a analizat această fază.

Ce s-a întâmplat cu sistemul avansat semiautomat de detectare a ofsaidului!

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Elveția s-a supărat că nu a câștigat împotriva Qatarului, a fost 1-1, fiind egalată în minutul 90+4.

Dar echipa lui Murat Hakin putea chiar pierde primul meci la Campionatul Mondial.

Două faze succesive suspecte de ofsaid înaintea penaltyului Elveției

Mulți specialiști contestă golul marcat de Embolo în minutul 17, din lovitură de pedeapsă, pentru Țara Cantoanelor.

Mai exact, nu acceptă decizia legată de ofsaid la faza care a declanșat penaltyul deschiderii scorului.

În minutul 14, după o centrare de pe partea dreaptă, Embolo a deviat mingea cu capul pentru Freuler, faultat apoi în careu de portarul advers.

Problema: ambele poziții, și cea a lui Embolo, și cea a lui Freuler, erau suspecte de ofsaid.

Arbitrul Said Martinez (Honduras) a dictat 11 metri la faultul goalkeeperului asupra lui Freuler, iar Embolo a transformat.

S-a stricat sistemul semiautomat. FIFA a dat două imagini 4 ore și jumătate mai târziu

De obicei, apare rapid avatarul FIFA, acea reprezentare grafică obținută după ce sistemul avansat semiautomat de detectare a ofsaidului arată clar rezultatul analizei.

La această fază însă, nu a apărut deloc. Potrivit BBC, forul mondial a venit cu o explicație de-abia patru ore și jumătate mai târziu, printr-o postare pe social media.

During the Qatar vs. Switzerland match in the San Francisco Bay Area, a brief technical outage prevented the onside animation graphic from being generated ahead of the penalty awarded to Switzerland in the 14th minute. The issue was quickly resolved.



The workflow of the VAR was… pic.twitter.com/ONpWxXDPE6 — FIFA Media (@fifamedia) June 13, 2026

A susținut că „o scurtă întrerupere tehnică a împiedicat generarea animației grafice a jocului”. Dar „liniile trasate de asistentul video nu au relevat niciun ofsaid în cele două situații care au precedat lovitura de pedeapsă”.

FIFA a arătat două stop-cadre. „Neconvingătoare”, a fost concluzia BBC.

🧐 "To the naked eye as we're looking at that picture it is offside."@aarransummers and @MCATEER4 take a closer look at Qatar's shout for offside before Switzerland's penalty.#FIFAWorldCup | #beINWC26 | #Qatar pic.twitter.com/M5VgLenli1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 13, 2026

Neville: „Să nu arăți imediat probele unui ofsaid? Demonstrează că e ofsaid!”

Analiștii televiziunilor nu au fost de acord. Expertul beIN Sports a afirmat: „Se vede ofsaid cu ochiul liber”.

Gary Neville and Wrighty were left unimpressed after a replay of a controversial offside in the build-up to Switzerland's opener wasn't shown 😳 pic.twitter.com/YTmYKDEsIP — The Overlap (@WeAreTheOverlap) June 13, 2026

La rândul său, Gary Neville s-a înfuriat la ITV. „Toți credem că a fost ofsaid. Din punctul meu de vedere, e ofsaid”, a declarat fostul internațional englez, ex-căpitan la Manchester United.

Este ca o dictatură. Ideea că ei dețin aceste dovezi și nu le arată fanilor țărilor implicate în turneu e ridicolă. Să nu arăți imediat probele unui ofsaid? Demonstrează că e ofsaid! De ce nu există transparență? Gary Neville, la ITV

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