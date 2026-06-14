„Trebuia să plece” Gigi Becali a confirmat despărțirea de Darius Olaru » Când va efectua vizita medicală

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a vorbit despre transferul lui Darius Olaru (28 de ani) în Belgia, la Union Saint Gilloise.

La începutul săptămânii viitoare, căpitanul roș-albaștrilor va pleca în Belgia, acolo unde urmează să efectueze vizita medicală și să semneze contractul.

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Gigi Becali a acceptat să renunțe la clauza de reziliere de 5 milioane de euro și va încasa 3 milioane de euro pentru fotbalistul venit în urmă cu 6 ani de la Gaz Metan.

Gigi Becali, despre transferul lui Olaru în Belgia: „Trebuia să plece și el la un moment dat”

Gigi Becali a confirmat plecarea lui Darius Olaru de la FCSB.

„Da, l-am dat, pe 3 milioane (n.r. de euro). A jucat omul, trebuia să plece și el la un moment dat. Sunt bani 3 milioane.

Unii n-au o sută de mii și comentează, îl critică pe ăla care vinde de milioane”, a declarat Becali, conform digisport.ro.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Darius Olaru, conform Transfermarkt

Dacă nu apar surprize de ultim moment transferul acestuia la Union Saint Gilloise va fi parafat în zilele următoare.

Darius Olaru nu va sta mult departe de FCSB, pentru că își va întâlni foarte repede foștii colegi. Internaționalul român va fi adversarul FCSB în primul meci de pregătire al verii disputat de formația pregătită de Marius Baciu.

Meciul se va disputa pe 5 iulie, în cantonamentul de la Venray, din Olanda, unde FCSB va merge de această dată. Lotul roș-albaștrilor se va reuni pe 22 iunie, urmând ca de pe 26 iunie și până pe 9 iulie să stea în cantonament.

Peste 250 de meciuri la FCSB

Transferat de la Gaz Metan Mediaș pentru 600.000 de euro, Olaru a devenit treptat unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, dar și un adevărat lider în vestiarul roș-albaștrilor.

În total, fotbalistul a adunat 257 de apariții pentru FCSB, a marcat 63 de goluri și a contribuit cu 45 de pase de gol. Olaru pleacă și cu 5 trofee câștigate alături de FCSB: două titluri, o Cupă și două Supercupe ale României.

VIDEO Golul marcat de Darius Olaru în meciul FCSB - FC Botoșani 2-1 , din februarie 2026

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