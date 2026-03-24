Căpitanul va fi pe teren România nu scapă de cel mai mare pericol cu Turcia! Anunțul făcut la Istanbul

TURCIA - ROMÂNIA. Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei, a primit o veste bună înainte de barajul cu România.

Hakan Calhanoglu (32 de ani), căpitanul naționalei Turciei, este apt pentru partida de joi.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Afectat de probleme musculare încă de la începutul lui 2026, Hakan Calhanoglu s-a accidentat din nou la începutul lunii martie. Suferise o întindere la nivelul adductorilor coapsei drepte.

După ce le-a dat emoții celor din staff-ul lui Montella, Hakan Calhanoglu a făcut mai multe controale și a primit OK-ul din partea staff-ului medical de a juca împotriva României, conform haberler.com

Este de așteptat ca mijlocașul lui Inter să fie titular la partida de joi, el fiind unul dintre oamenii de bază din echipa lui Montella.

102 meciuri a jucat Hakan Calhanoglu pentru naționala Turciei. A marcat 22 de goluri și a oferit 21 de pase decisive

Pe de altă parte, turcii au și câteva probleme de lot înaintea duelului din barajul de Mondial. Merih Demiral, fundaș central, este incert, iar Zelki Celik, fundașul dreapta al Turciei, nu a luat parte la antrenamentul de luni.

Mai mult, atacantul Aral Șimșir a suferit o accidentare la coapsă la ultimul meci jucat pentru Midtjylland și nu a putut fi recuperat până în acest moment.

Staff-ul medical al naționalei Turciei a luat decizia ca acesta să părăsească cantonamentul, urmând a se recupera la echipa de club.

FOTO. Stadionul pe care se va disputa Turcia - România:

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

VIDEO. Arena pe care se va juca barajul cu Turcia

