BRAZILIA - MAROC 1-1. Microbiștii au așteptat cu sufletul la gură să vadă naționala lui Carlo Ancelotti la CM 2026, iar în tribunele MetLife Stadium s-au aflat foști mari fotbaliști, vedete din alte sporturi, dar și artiști celebri.

Unul dintre invitații-surpriză a atras toate privirile după golul egalizator al lui Vinicius. Un comentator de la televiziunea spaniolă l-a confundat cu legendarul Ronaldinho. Despre cine este vorba, mai jos, în text.

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Saibari a deschis scorul în minutul 21, din pasa lui Brahim Diaz, iar Brazilia a egalat prin Vinicius, din pasa lui Bruno Guimaraes, în minutul 32.

Cine e artistul american care i-a derutat pe comentatori și pe microbiști. Confundat cu Ronaldinho

Zinedine Zidane, Tom Brady, Ronaldo Nazario și Roberto Carlos și primarul New York-ului, Zohran Mamdani, nu au vrut să rateze meciul naționalei lui Ancelotti la Mondial.

În tribune, au luat loc și artiști cunoscuți. Printre ei, rapperul american Travis Scott, dar și doi dintre membrii boy-bandului Backstreet Boys, AJ Mclean și Howie Dorough.

Travis Scott a oferit un moment memorabil imediat după reușita lui Vinicius. Camerele TV au surprins celebrarea entuziastă care a atras rapid atenția fanilor din întreaga lume.

Dincolo de reacția explozivă, apariția lui Travis Scott a atras atenția și prin stilul său vestimentar.

Artistul a optat pentru o ținută inspirată de estetica fotbalului brazilian, însă reinterpretată într-o manieră specifică universului hip-hop: îmbrăcat într-un tricou galben inspirat de culorile Braziliei, accesorizat cu lanțuri masive și ochelari de soare.

Un moment amuzant l-a oferit comentatorul de la televiziunea spaniolă care transmite Mondialul. Acesta l-a confundat pe Travis Scott cu legendarul Ronaldinho.

El comentarista de TVE confundiendo a Ronaldinho con Travis Scott 💀 pic.twitter.com/dBnhZOxRdF — 🅿 (@finallyxpablo) June 13, 2026

Cine e Travis Scott

Travis Scott (nume real: Jacques Berman Webster II) este un rapper, cântăreț, producător și antreprenor american din Houston, Texas.

A devenit unul dintre cei mai influenți artiști hip-hop ai ultimului deceniu datorită stilului său care combină trap, rap, rock și elemente psihedelice.

Are o avere estimată la peste 100 de milioane de dolari și colaborări cu unele dintre cele mai mari branduri din lume.

Concertul său virtual din jocul Fortnite a atras peste 12 milioane de spectatori simultan, un record pentru evenimentele muzicale digitale.

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