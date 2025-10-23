Scandal la Craiova FOTO: Motivul pentru care Rădoi l-ar fi scos din lot, în ultima clipă, pe Baiaram

U Craiova - Noah. Ștefan Baiaram (22 de ani) nu a fost inclus în echipa de start pentru meciul din Conference League. Mai mult, el a fost pedepsit de Rădoi.

Fotbalistul a fost vizibil supărat pe decizia tehnicianului. Motivul scandalului, în rândurile de mai jos.

Decarul echipei, Ștefan Baiaram, a rămas pe banca de rezerve în timp ce colegii săi efectuau încălzirea pe teren.

U Craiova - FC Noah. Baiaram, scos din lot, în ultima clipă, de Rădoi

Când colegii lui Baiaram au ieșit de la vestiare pentru a verifica starea gazonului, atacantul nu li s-a alăturat.

Decarul s-a îndreptat imediat spre banca de rezerve și a ales să stea pe telefon, încruntat, conform digisport.ro.

Mario Felgueiras, directorul sportiv al oltenilor, a mers să discute cu fotbalistul, care era vizibil supărat.

Baiaram a văzut meciul din tribună

Când a fost anunțat că nu va fi titular, Baiaram s-a supărat, iar lui Rădoi nu i-ar fi convenit situația, astfel că l-a trimis să vadă meciul din tribună.

Pe site-ul UEFA, Ștefan Baiaram aparea ca fiind rezervă, însă el a urmărit meciul din tribună.

Comentatorii de la Prima Sport au dezvăluit că ar fi existat o ceartă în ziua meciului între antrenor și fotbalist.

Echipa de start trimisă de Mirel Rădoi în teren: Isenko - Stevanovic, Rus, Romanchuk - Mora, Samuel Teles, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Etim, Al Hamlawi

Baiaram vine după episodul din meciul anterior, cu Unirea Slobozia, scor 3-1, când a marcat un gol și a făcut un gest controversat față de galerie: s-a apropiat de fani și le-a făcut un semn la gură și la obraz, ca răspuns la huiduielile primite pentru evoluția sa mai slabă din ultima vreme.

Atunci, reluările TV l-au surprins pe Mirel Rădoi gesticulând în semn de nemulțumire față de gesturile făcute de jucătorul în vârstă de 22 de ani:

„De ce trebuia să facă asta?” s-a putut citi pe buzele tehnicianului.

În minutul 76 al acelui meci, Baiaram a rămas întins pe gazon, ținându-se cu mâna de gamba piciorului drept și a fost scos cu targa de pe teren.

