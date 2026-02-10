Caz de dopaj în România  Clubul a luat măsuri după ce jucătorul a fost depistat pozitiv: „Din acea zi nu a mai fost la echipă”

Milos Zukanovic (30 de ani), atacantul celor de la ASA Târgu Mureș, este în centrul atenției după ce s-a descoperit că a folosit substanțe interzise, în urma unui control efectuat de ANAD (Agenția Națională Anti-Doping).

Totul s-a întâmplat după un meci jucat de ASA Târgu Mureș în Liga 2. Este vorba de partida cu Poli Iași, din etapa 13, de pe 10 noiembrie 2025. Gazdele au câștigat atunci cu scorul de 4-0.

Milos Zukanovic a fost titular în acel meci, fiind înlocuit în minutul 85.

Milos Zukanovic a fost depistat cu metiltestosteron

Imediat după acea partidă, Agenția Națională Anti-Doping a efectuat un control.

În urma rezultatelor, lui Milos Zukanovic, atacantul celor de la ASA Târgu Mureș, i-au fost depistați în sânge metaboliți ai metiltestosteronului, scrie gsp.ro.

ANAD a precizat, pe 21 ianuarie, că: „evidențiază administrarea substanței interzise metiltestosteron. Substanța identificată este una nespecifică, interzisă permanent (în competiție sau în afara competiției) care face parte din din Clasa S1, a agenților anabolici androgeni”.

Metiltestosteronul este un steroid anabolic-androgenic sintetic, fiind una dintre substanțele interzise în rândul sportivilor.

Aceasta contribuie la creșterea rapidă a masei musculare, la recuperarea rapidă după efort, dar crește și rezistența celor care o folosesc.

Începând cu 21 ianuarie, Zukanovic a fost suspendat provizoriu din activitate și, pe 27 ianuarie, a fost audiat de Comisia ANAD.

După audieri, Comisia are la dispoziție 30 de zile pentru a lua o decizie în privința atacantului sârb.

150.000 de euro este cota de piață a lui Milos Zukanovic, conform Transfermarkt

„ I-am suspendat temporar contractul lui Zukanovic”

Liviu Muruțan, președintele clubului ASA Târgu Mureș, a luat imediat măsuri în privința lui Milos Zukanovic.

„Noi am primit înștiințarea de la ANAD în aceeași zi a emiterii ei, pe 21 ianuarie 2026, și imediat i-am suspendat temporar contractul lui Zukanovic.

Din acea zi el nu a mai fost la echipă, nu s-a mai antrenat cu noi. Mai mult nu știm, unde e sau ce face acum. El venise de de Unirea Ungheni și a trecut la noi când s-a făcut fuziunea din vara trecută.

Avea contract până pe 30 iunie 2026. Acum așteptăm să vedem dacă clubul va fi solicitat să dea explicații către ANAD sau alte instituții.

Până acum nu am primit nimic, nici de la ANAD, nici de la LPF sau FRF, referitor la implicarea clubului în acest caz. Dar la noi nu există așa ceva, avem dovezi, cu tot ce s-a administrat jucătorilor și nu li s-a dat niciodată nimic interzis. Dacă vom fi solicitați, ne vom conforma.

Zukanovic a mai jucat și în restul meciurilor, de până la finalul anului 2025, fiindcă nu avut nicio suspiciune. Iar adresa de la ANAD a venit abia în ianuarie.

Am avut o discuție cu el, dar a fost una privată și nu vă pot oferi amănunte. Iar la audierea acea din 27 ianuarie s-a prezentat singur, clubul n-a avut acces”, a declarat Liviu Muruțan, conform sursei citate.

La acea partidă cu Poli Iași (n.r. - de pe 10 noiembrie 2025) a mai fost testat și un alt jucător de la noi, Antonio Cruceru. Iar el nu a avut nicio problemă. Așteptăm și noi să vedem cum se va soluționa această situație Liviu Muruțan, președinte ASA Târgu Mureș

În acest sezon, Milos Zukanovic a bifat 17 apariții pentru ASA Târgu Mureș, a marcat 3 goluri și a oferit 3 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, sârbul a mai trecut pe la NAC Breda, Entente SSG, Macva, Gorica, Metaloglobus sau Unirea Slobozia.

199 de meciuri a bifat Milos Zukanovic în cariera sa. A marcat 28 de goluri și a oferit 13 pase decisive

ASA Târgu Mureș se află pe locul 4 în Liga 2, cu 33 de puncte acumulate după 17 etape.

Pentru echipa pregătită de Eusebiu Tudor urmează duelul cu FC Bihor, de pe 22 februarie, din etapa 18.

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipa Meciuri jucate Puncte 1 Corvinul 17 43 2 Sepsi 17 36 3 FC Bihor 17 35 4 ASA Tg. Mureș 17 33 5 FC Voluntari 17 33 6 CSM Reșița 17 32 7 Chindia Târgoviște 17 30 8 Steaua 17 30 9 Metalul Buzău 17 29 10 Poli Iași 17 25 11 Concordia Chiajna 17 24 12 CS Afumați 17 24 13 FC Bacău 17 23 14 CSM Slatina 17 22 15 Ceahlăul P. Neamț 17 18 16 CSC Șelimbăr 17 16 17 Gloria Bistrița 17 16 18 CSC Dumbrăvița 17 15 19 CS Dinamo 17 12 20 Olimpia Satu Mare 17 10 21 Câmpulung 17 9 22 Tunari 17 8

