„Dinamo nu are nimic”  Panduru, despre plusul pe care l-a avut Craiova: „Au venit jucători care oricând pot fi titulari” +38 foto
Basarab Panduru
„Dinamo nu are nimic” Panduru, despre plusul pe care l-a avut Craiova: „Au venit jucători care oricând pot fi titulari”

George Neagu
Publicat: 10.02.2026, ora 09:57
Actualizat: 10.02.2026, ora 09:58
  • Dinamo - U Craiova 1-1. Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a comentat rezultatul derby-ului de luni, de pe Arena Națională.

Dinamo și Universitatea Craiova s-au întâlnit în ultimul meci al etapei 26.

Alberto Soro, atacantul „câinilor”, a deschis scorul în minutul 51, dar formația pregătită de Filipe Coelho a egalat în minutul 65, prin Assad Al Hamlawi, iar duelul de pe Arena Națională s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Citește și
Dinamo - U Craiova 1-1. Basarab Panduru: „Diferenţa a făcut-o banca Universităţii

Basarab Panduru a vorbit despre capitolul la care Universitatea Craiova a stat mult mai bine față de Dinamo în meciul de luni.

„O primă repriză încrâncenată. Diferenţa a făcut-o banca Universităţii. Au venit jucători care oricând pot fi titulari. Dinamo nu are nimic (n.r. - pe bancă). Parcă ar fi vrut să nu facă nicio schimbare, să meargă cu jucătorii ăştia (n.r. - titularii) până la final.

Au fost două goluri frumoase. Şi centrările, şi execuţiile. Dacă Dinamo ar fi avut o bancă la fel de bună, probabil că pe final încerca altceva.

Pe final, schimbările au fost făcute ca să le cam faci şi mai mult defensive. Ambele echipe sunt mulţumite cu rezultatul ăsta”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.

A fost un meci echilibrat, puţin plus pentru Craiova, mai combinativă. La final, ambele echipele s-au mulţumit cu rezultatul. Pentru echipa care pierdea, situaţia devenea delicată. Un rezultat corect, dar un plus pentru Craiova Constantin Zotta, fost arbitru în Liga 1

Ce schimbări au efectuat cele două cluburi în repriza a doua:

U Craiova

  • Au intrat: Al Hamlawi (marcatorul golului), Carlos Mora, Tudor Băluță, Monday Etim
  • Au ieșit: Steven Nsimba, Teles, Anzor Mekvabishvili, Ștefan Baiaram

Dinamo

  • Au intrat: Adrian Mazilu, Alexandru Pop,
    Georgi Milanov, Cristian Mihai
  • Au ieșit: Alexandru Musi, Alberto Soro, Danny Armstrong, Cătălin Cîrjan
Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)

În urma rezultatului de egalitate dintre cele două echipe, Universitatea Craiova rămâne lider în Liga 1, cu 50 de puncte, în timp ce Dinamo se situează pe locul 3 cu 49 de puncte. Rapid, cu 49 de puncte, dar un golaveraj mai bun, e pe locul 2.

Pentru formația pregătită de Filipe Coelho urmează duelul de joi cu FCSB, din Cupa României, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo o va întâlni pe Hermannstadt tot joi, de la ora 18:00, în aceeași competiție. Meciul va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO. Golul marcat de Soro în Dinamo - Craiova 1-1

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2650
2Rapid București2649
3Dinamo București2649
4FC Argeș2643
5FC Botoșani2642
6U Cluj2642
7CFR Cluj2641
8FCSB2640
9UTA Arad2638
10Oțelul2637
11Farul2634
12Petrolul2625
13Csikszereda2625
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2611

dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 Basarab Panduru
