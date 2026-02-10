„Dinamo nu are nimic” Panduru, despre plusul pe care l-a avut Craiova: „Au venit jucători care oricând pot fi titulari”

Dinamo - U Craiova 1-1. Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a comentat rezultatul derby-ului de luni, de pe Arena Națională.

Dinamo și Universitatea Craiova s-au întâlnit în ultimul meci al etapei 26.

Alberto Soro, atacantul „câinilor”, a deschis scorul în minutul 51, dar formația pregătită de Filipe Coelho a egalat în minutul 65, prin Assad Al Hamlawi, iar duelul de pe Arena Națională s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Basarab Panduru a vorbit despre capitolul la care Universitatea Craiova a stat mult mai bine față de Dinamo în meciul de luni.

„O primă repriză încrâncenată. Diferenţa a făcut-o banca Universităţii. Au venit jucători care oricând pot fi titulari. Dinamo nu are nimic (n.r. - pe bancă). Parcă ar fi vrut să nu facă nicio schimbare, să meargă cu jucătorii ăştia (n.r. - titularii) până la final.

Au fost două goluri frumoase. Şi centrările, şi execuţiile. Dacă Dinamo ar fi avut o bancă la fel de bună, probabil că pe final încerca altceva.

Pe final, schimbările au fost făcute ca să le cam faci şi mai mult defensive. Ambele echipe sunt mulţumite cu rezultatul ăsta”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.

A fost un meci echilibrat, puţin plus pentru Craiova, mai combinativă. La final, ambele echipele s-au mulţumit cu rezultatul. Pentru echipa care pierdea, situaţia devenea delicată. Un rezultat corect, dar un plus pentru Craiova Constantin Zotta, fost arbitru în Liga 1

Ce schimbări au efectuat cele două cluburi în repriza a doua:

U Craiova

Au intrat: Al Hamlawi (marcatorul golului), Carlos Mora, Tudor Băluță, Monday Etim

Al Hamlawi (marcatorul golului), Carlos Mora, Tudor Băluță, Monday Etim Au ieșit: Steven Nsimba, Teles, Anzor Mekvabishvili, Ștefan Baiaram

Dinamo

Au intrat: Adrian Mazilu, Alexandru Pop,

Georgi Milanov, Cristian Mihai

Adrian Mazilu, Alexandru Pop, Georgi Milanov, Cristian Mihai Au ieșit: Alexandru Musi, Alberto Soro, Danny Armstrong, Cătălin Cîrjan

În urma rezultatului de egalitate dintre cele două echipe, Universitatea Craiova rămâne lider în Liga 1, cu 50 de puncte, în timp ce Dinamo se situează pe locul 3 cu 49 de puncte. Rapid, cu 49 de puncte, dar un golaveraj mai bun, e pe locul 2.

Pentru formația pregătită de Filipe Coelho urmează duelul de joi cu FCSB, din Cupa României, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo o va întâlni pe Hermannstadt tot joi, de la ora 18:00, în aceeași competiție. Meciul va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO. Golul marcat de Soro în Dinamo - Craiova 1-1

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 26 50 2 Rapid București 26 49 3 Dinamo București 26 49 4 FC Argeș 26 43 5 FC Botoșani 26 42 6 U Cluj 26 42 7 CFR Cluj 26 41 8 FCSB 26 40 9 UTA Arad 26 38 10 Oțelul 26 37 11 Farul 26 34 12 Petrolul 26 25 13 Csikszereda 26 25 14 Unirea Slobozia 26 24 15 Hermannstadt 26 17 16 Metaloglobus 26 11

