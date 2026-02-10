„De neacceptat” Fostul arbitru din Liga 1 crede că Bergodi nu va scăpa fără o suspendare drastică: „Grav e puțin spus” +22 foto
Cristiano Bergodi
Superliga

„De neacceptat” Fostul arbitru din Liga 1 crede că Bergodi nu va scăpa fără o suspendare drastică: „Grav e puțin spus”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 10:49
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 10:58
  • Constantin Zotta (63 de ani), fost arbitru în Liga 1, este de părere că antrenorul celor de la U Cluj, Cristiano Bergodi (61 de ani), va primi o suspendare drastică după incidentele din meciul cu CFR Cluj, scor 3-2.

Derby-ul Clujului, care a avut loc sâmbătă, s-a încheiat cu un scandal uriaș pe teren. Cristiano Bergodi, tehnicianul lui U Cluj, a sărit să-i bată pe Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucătorii CFR-ului.

Arbitrul Rareș Vidican l-a eliminat imediat pe antrenorul italian. Aceeași soartă a avut-o și Andrei Cordea.

Constantin Zotta, despre Cristiano Bergodi: „Cred că va primi o mare suspendare

Constantin Zotta, fost arbitru în Liga 1, a vorbit despre scenele reprobabile de sâmbătă, din Gruia, în care protagonist a fost Cristiano Bergodi.

„Grav e puţin spus, aceste secvenţe pe care le vedem şi le revedem nu cred că trebuie să le revedem vreodată în România, pe orice stadion de fotbal.

Este aproape de neimaginat. Nu, este de neconceput şi de neacceptat. Cred că va primi o mare suspendare Bergodi, cred că în cel mai bun caz o să-l suspende până la finalul campionatului”, a declarat Constantin Zotta la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (17).jpg
CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (17).jpg

Galerie foto (22 imagini)

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (1).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (2).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (3).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (4).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+22 Foto
labels.photo-gallery

CFR a învins-o pe marea rivală U Cluj cu scorul de 3-2, grație golurilor marcate de Djokovic ('5), Biliboc ('10) și Camora ('43). Pentru „studenți” au punctat Nistor ('29) și Drammeh ('83).

În acest moment, echipa lui Daniel Pancu se află pe poziția 7 în clasament, cu 41 de puncte, în timp ce U Cluj se poziționează pe locul 6, cu un punct în plus față de „feroviari”.

VIDEO. Golul marcat de Nistor în CFR Cluj - U Cluj 3-2

Cristiano Bergodi a oferit, luni, o primă reacție legată de motivul de la care ar fi pornit conflictul cu mijlocașul Andrei Cordea.

De la ce ar fi pornit scandalul în care Bergodi i-a lovit pe Cordea și Muhar

Conform descrierii din raport, conflictul ar fi pornit în urma unor replici adresate de Cordea către Dan Nistor, considerate însă de banca tehnică a oaspeților drept ofensatoare la adresa întregului staff.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, într-un schimb dur de replici, Cordea i-ar fi adresat lui Nistor înjurătura „Să o f** pe mă-ta”, moment care a contribuit la reacția lui Cristiano Bergodi, tehnicianul simțindu-se vizat.

Ce riscă Bergodi și Cordea, potrivit regulamentului FRF

Regulamentul disciplinar al Federației Române de Fotbal prevede sancțiuni severe în cazul actelor de violență sau al participării la altercații.

Articolul 57 stipulează că un oficial, categorie în care intră și antrenorii, poate fi suspendat între o lună și 12 luni pentru loviri sau alte acte de violență comise în incinta stadionului.

  • „Fapta unui oficial, inclusiv jucătorul in afara jocului, aflat în incinta stadionului de a lovi sau
    a comite alte violențe asupra altei persoane se sancționează cu suspendare de la 1 la 12 luni.
  • Altercația constă în comiterea de brutalităţi, loviri şi alte violenţe în care sunt implicate trei
    sau mai multe persoane.
  • Participarea la o altercație se sancţionează cu suspendare de la 6 la 8 jocuri, în cazul jucătorilor şi cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal de la 6 la 12 luni, în cazul oficialilor.
  • Cluburile vor fi sanctionate cu penalitate de 5.000 la 100.000 lei.
  • Orice persoană care a încercat să prevină incidentele, sa se apere, să-i apere pe alţii sau să-i
    despartă pe cei implicaţi în altercație nu va fi sancţionată”.

Pentru U Cluj, o eventuală suspendare îndelungată a lui Cristiano Bergodi ar reprezenta o pierdere importantă într-un moment delicat al sezonului.

În cazul lui Andrei Cordea, cartonașul roșu acordat pentru injurii se încadrează la abaterea prevăzută de „Legile Jocului”, respectiv folosirea unui limbaj sau a unor gesturi jignitoare, injurioase ori grosolane.

Pentru această faptă, art. 63.1, lit. f) din regulament prevede o sancțiune de suspendare între 2 și 3 jocuri.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2650
2Rapid București2649
3Dinamo București2649
4FC Argeș2643
5FC Botoșani2642
6U Cluj2642
7CFR Cluj2641
8FCSB2640
9UTA Arad2638
10Oțelul2637
11Farul2634
12Petrolul2625
13Csikszereda2625
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2611

CFR Cluj Cristiano Bergodi liga 1 u cluj INCIDENTE Constantin Zotta
