Atenție, Inter! Cum se pregătește Bodo/Glimt să-i dea lovitura lui Cristi Chivu

Bodo/Glimt se pregătește intens pentru cel mai important meci din istoria clubului. Adversarul vicecampioanei Norvegiei? Cristi Chivu.

Inter - Bodo/Glimt, returul „dublei” din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor, va avea loc marți, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După victoria răsunătoare obținută pe teren propriu, scor 3-1, Bodo/Glimt a luat o decizie importantă, în încercarea de a produce o surpriză și pe „Meazza”.

Bodo/Glimt, cantonament în Marbella înainte de returul cu Interul lui Chivu

Campionatul Norvegiei începe în luna martie și se termină în noiembrie, astfel că Bodo/Glimt a disputat doar trei partide oficiale în acest an, toate în Liga Campionilor.

A avut în față granzi ai Europei, însă s-a impus de fiecare dată! A fost 3-1 cu Manchester City (acasă), 2-1 cu Atletico Madrid (deplasare) și 3-1 cu Inter Milano (acasă).

După ce nume uriașe ale fotbalului italian au explicat că elevii lui Chivu au avut probleme în Norvegia din cauza terenului sintetic pe care Bodo/Glimt dispută meciurile de acasă, echipa antrenată de Kjetil Knutsen (57 de ani) a început să se pregătească pentru meciul de la Milano, unde nu va mai beneficia de acest avantaj.

Astfel, Bodo/Glimt efectuează un cantonament in Marbella (Spania), în perioada 19-22 februarie, pentru a se acomoda cu condițiile din sudul Europei.

„În săptămâna a șaptea a sezonului de iarnă 2026, suntem încântați să întâmpinăm cea mai în formă echipă din fotbalul european în acest moment, Bodo/Glimt, care se află aici pentru a se pregăti pentru meciul din Liga Campionilor împotriva echipei Inter Milano”, au anunțat cei de la Marbella Football Center.

Bodo/Glimt s-a pregătit în Marbella și la începutul anului, câștigând două meciuri amicale: 4-1 cu Groningen (Țările de Jos) și 4-1 cu DVTK (Ungaria).

Imagini din cantonamentul lui Bodo/Glimt din luna ianuarie:

Cristi Chivu nu se va putea baza în retur pe golgheterul Lautaro Martinez, după ce argentinianul a suferit o întindere musculară la nivelul gambei stângi.

Câștigătoarea „dublei” dintre Inter și Bodo/Glimt se va întâlni în optimi cu Manchester City sau Sporting Lisabona.

