„Rațiu o ridică pe Rayo" FOTO. Fundașul român, de neoprit în Spania! Un nou assist spectaculos și în meciul cu Betis: „Cel mai periculos jucător"
Andrei Rațiu/ Foto: IMAGO
„Rațiu o ridică pe Rayo" FOTO. Fundașul român, de neoprit în Spania! Un nou assist spectaculos și în meciul cu Betis: „Cel mai periculos jucător"

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.02.2026, ora 18:40
  • BETIS - RAYO VALLECANO. Andrei Rațiu (27 de ani) a reușit o nouă pasă decisivă pentru echipa sa, după o fază extrem de spectaculoasă, la fel ca în meciul din etapa trecută, cu Atletico Madrid.

Condusă cu 0-1 pe „Estadio de La Cartuja”, casa provizorie a celor de la Betis până când lucrările de la stadionul Benito Villamarin vor fi gata, Rayo Vallecano a egalat chiar înainte de pauză.

BETIS - RAYO VALLECANO. Andrei Rațiu o nouă fază spectaculoasă în La Liga

Titular incontestabil în formația lui Inigo Perez, Rațiu a fost din nou decisiv la reușita echipei sale.

Internaționalul român a primit o minge în partea dreaptă, a driblat un adversar, a avansat și a centrat în fața porții.

Atacantul spaniol Isi Palazon (31 de ani) a fost mai rapid decât Aitor Ruibal (29 de ani), fundașul dreapta al celor de la Betis, și a reușit să-l învingă pe Alvaro Valles (28 de ani), cu un șut din cădere, din doar câțiva metri.

Assistul lui Andrei Rațiu din meciul cu Betis Foto captura ecran X.png Assistul lui Andrei Rațiu din meciul cu Betis Foto captura ecran X .png Assistul lui Andrei Rațiu din meciul cu Betis Foto captura ecran X .png Assistul lui Andrei Rațiu din meciul cu Betis Foto captura ecran X .png Assistul lui Andrei Rațiu din meciul cu Betis Foto captura ecran X .png
Pentru Rațiu a fost a doua pasă decisivă consecutivă, după cea din meciul cu Atletico Madrid din etapa trecută, partidă câștigată de Rayo, scor 3-0.

Andrei Rațiu i-a cucerit pe spanioli!

Presa din Spania nu a rămas indiferentă la faza reușită de fundașul dreapta al naționalei României și a reacționat imediat.

„Rațiu e la a doua pasă decisivă consecutivă, după cea din meciul cu Atletico. Românul este într-o formă excelentă.

Era clar că trebuia să fie Rațiu pe flanc, acesta l-a depășit pe Ricardo și a centrat perfect spre bara a doua, la care Isi a ajuns plonjând ca o panteră… al treilea său gol al sezonului” au titrat jurnaliștii de la Marca.

„Rațiu o ridică pe Rayo. Isi a marcat golul, dar acțiunea a venit de la fundașul lateral, care a fost cel mai periculos jucător al lui Rayo pe tot parcursul meciului.

Rațiu a fentat, apoi a trimis o centrare perfectă pe care Isi a trebuit doar să o bage în poartă de la mică distanță”, au scris și spaniolii de la as.com.

Nici cei de la mundodeportivo.com nu s-au lăsat mai prejos.

„CE FAZĂ FACE RAȚIU!

Rayo Vallecano și-a construit cu răbdare atacul, împingându-și adversarul, iar Ratiu a apărut pe aripa dreaptă, l-a depășit pe Abde și a trimis o centrare precisă spre bara îndepărtată, pe care Isi a finalizat-o”, a scrist sursa citată.

Betis - Rayo Vallecano, echipele de start

  • Real Betis | Á. Valles - Ruibal (C), Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez - Marc Roca, Fornals, Fidalgo - Antony, Abde, Bakambu
  • Rayo Vallecano | Batalla - Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha Espino - Ó. Valentín (C), Gumbau - Ilias Akhomach, Isi, Fran Pérez - De Frutos

