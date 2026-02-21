„Rațiu o ridică pe Rayo” FOTO. Fundașul român, de neoprit în Spania! Un nou assist spectaculos și în meciul cu Betis: „Cel mai periculos jucător”

BETIS - RAYO VALLECANO. Andrei Rațiu (27 de ani) a reușit o nouă pasă decisivă pentru echipa sa, după o fază extrem de spectaculoasă, la fel ca în meciul din etapa trecută, cu Atletico Madrid.

Condusă cu 0-1 pe „Estadio de La Cartuja”, casa provizorie a celor de la Betis până când lucrările de la stadionul Benito Villamarin vor fi gata, Rayo Vallecano a egalat chiar înainte de pauză.

BETIS - RAYO VALLECANO. Andrei Rațiu o nouă fază spectaculoasă în La Liga

Titular incontestabil în formația lui Inigo Perez, Rațiu a fost din nou decisiv la reușita echipei sale.

Internaționalul român a primit o minge în partea dreaptă, a driblat un adversar, a avansat și a centrat în fața porții.

Atacantul spaniol Isi Palazon (31 de ani) a fost mai rapid decât Aitor Ruibal (29 de ani), fundașul dreapta al celor de la Betis, și a reușit să-l învingă pe Alvaro Valles (28 de ani), cu un șut din cădere, din doar câțiva metri.

Pentru Rațiu a fost a doua pasă decisivă consecutivă, după cea din meciul cu Atletico Madrid din etapa trecută, partidă câștigată de Rayo, scor 3-0.

Andrei Rațiu i-a cucerit pe spanioli!

Presa din Spania nu a rămas indiferentă la faza reușită de fundașul dreapta al naționalei României și a reacționat imediat.

„Rațiu e la a doua pasă decisivă consecutivă, după cea din meciul cu Atletico. Românul este într-o formă excelentă.

Era clar că trebuia să fie Rațiu pe flanc, acesta l-a depășit pe Ricardo și a centrat perfect spre bara a doua, la care Isi a ajuns plonjând ca o panteră… al treilea său gol al sezonului” au titrat jurnaliștii de la Marca.

„Rațiu o ridică pe Rayo. Isi a marcat golul, dar acțiunea a venit de la fundașul lateral, care a fost cel mai periculos jucător al lui Rayo pe tot parcursul meciului.

Rațiu a fentat, apoi a trimis o centrare perfectă pe care Isi a trebuit doar să o bage în poartă de la mică distanță”, au scris și spaniolii de la as.com.

Nici cei de la mundodeportivo.com nu s-au lăsat mai prejos.

„CE FAZĂ FACE RAȚIU!

Rayo Vallecano și-a construit cu răbdare atacul, împingându-și adversarul, iar Ratiu a apărut pe aripa dreaptă, l-a depășit pe Abde și a trimis o centrare precisă spre bara îndepărtată, pe care Isi a finalizat-o”, a scrist sursa citată.

Betis - Rayo Vallecano, echipele de start

Real Betis | Á. Valles - Ruibal (C), Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez - Marc Roca, Fornals, Fidalgo - Antony, Abde, Bakambu

Rayo Vallecano | Batalla - Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha Espino - Ó. Valentín (C), Gumbau - Ilias Akhomach, Isi, Fran Pérez - De Frutos

