E furios pe Guvern Motivul pentru care colegul de generație al lui Mircea Lucescu nu a participat la funeraliile marelui antrenor: „N-am putut accepta”

Alexandru Boc (79 de ani), fost jucător la Dinamo și Rapid, a vorbit despre modul în care l-a afectat decesul lui Mircea Lucescu.

Aproximativ 15.000 de oameni au avut posibilitatea de a-și lua adio de la Il Luce miercuri și joi, la Arena Națională, iar marele antrenor a fost înmormântat, vineri, la Cimitirul Bellu din București.

Alexandru Boc: „Cum să nu merite doliu național? Fără discuție”

Coleg de generație cu „Il Luce” și apropiat al acestuia, Boc a declarat că Guvernul trebuia să declare o zi de doliu național în memoria fostului selecționer.

„Din păcate, avem de comentat un eveniment extrem de trist pentru toată lumea, atenție, toată lumea, nu numai România! Am atâtea amintiri...

Cum să nu merite doliu național? Fără discuție. Ați urmărit toate stadioanele din Europa, ce s-a întâmplat acolo? E recunoscut ca valoare în întreaga Europa”, a declarat Alexandru Boc, potrivit digisport.ro.

Fostul jucător a dezvăluit că a plecat spre București pentru a-și lua rămas bun de la Lucescu, dar s-a întors acasă, pentru că nu a putut accepta ideea dispariției acestuia.

„Miercuri am încercat să plec către București, dar m-am întors la Deva, pentru că nu am putut accepta. Anul acesta ne-am sărbătorit ziua împreună.

Pe mine m-a ajutat enorm în viață. Peste două săptămâni o să am drum la București și sigur o să merg să-i aprind o lumânare”, a mai spus Alexandru Boc.

Boc a evoluat pentru echipe precum Petrolul Ploiești, Dinamo, unde a fost coleg cu Mircea Lucescu, Rapid și U Craiova, bifând și 6 selecții pentru echipa națională.

Il Luce - o legendă a fotbalului mondial

Il Luce lasă o amintire profundă în fotbalul românesc și în fotbalul mondial.

A fost cel mai mare antrenor al nostru, un nume mare al lumii, o legendă.

Va rămâne în istorie nu doar pentru cele 35 de trofee cucerite de-a lungul timpului, al treilea all-time, după Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

A fost apreciat peste tot în lume, nu doar la noi, iubit cu adevărat în Turcia, Ucraina și Italia.

Un vizionar, un inovator, un creator de fotbal, de jucători, de echipe. Un tată, cum l-au considerat mulți dintre jucătorii săi.

