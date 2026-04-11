Zeljko Kopic (48 de ani) a prefațat partida cu CFR Cluj, programată în etapa #4 a play-off-ului.

CFR Cluj - Dinamo se joacă duminică, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

„Alb-roșiii” traversează o formă dezastruoasă, ajungând la 6 meciuri consecutive fără victorie în Liga 1, reușind să obțină un singur punct.

Zeljko Kopic: „Când pierdem nu vreau să zicem să suntem slabi”

Tehnicianul croat rămâne încrezător în șansele lui Dinamo pentru un trofeu în acest sezon și vrea echilibru în mentalul jucătorilor.

„Sperăm să obținem prima victorie, sunt unii jucători într-o revenire de formă, Karamoko e mai bine, Pușcaș se simte mai bine, avem mai multe opțiuni. Urmează 4 meciuri foarte importante, după cel cu CFR Cluj vor urma 3 acasă, cu U Cluj, Craiova și Rapid.

Avem așteptări pentru acest sezon, primul obiectiv a fost îndeplinit, am intrat în play-off. Am avut probleme, unii jucători au fost accidentați. Bineînțeles că nu e ușor, rezultatele nu sunt bune, dar cum atunci când câștigăm nu vreau să zburăm, nici atunci când pierdem nu vreau să zicem să suntem slabi.

Trebuie să ne mai îmbunătățim jocul și vor veni rezultatele. Să nu uităm, cu Rapid și Craiova am jucat foarte bine. Am avut momente bune”, a declarat Zeljko Kopic, sâmbătă, la conferința de presă premergătoare meciului cu CFR Cluj, potrivit gsp.ro.

FOTO. FC Argeș - Dinamo 1-1 , ultimul meci jucat de „câini”

Zeljko Kopic: „Karamoko și Pușcaș au crescut nivelul”

Kopic a lăudat modul în care Karamoko, Pușcaș și Mazilu au intrat în joc la meciul cu FC Argeș.

„Echipa nu e într-o formă atât de slabă, am avut ocazii și cu Argeș. Unii dintre jucători nu sunt în cea mai bună formă. După ce Karamoko și Pușcaș au intrat, am crescut nivelul. De asemenea, Mazilu a intrat bine.

De asta am încredere în echipă. CFR e un adversar tare. În ultimii ani, ei jucau în cupele europene, noi ne chinuiam. În acest sezon i-am bătut, ne aducem aminte de golul lui Soro, a fost o victorie importantă pentru noi. Trebuie să câștigăm și în deplasare”, a mai spus Kopic.

VIDEO. Golul înscris de Gnahore în FC Argeș - Dinamo 1-1

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 3 36 2 U Craiova 3 36 3 Rapid 3 31 4 CFR Cluj 3 30* 5 FC Argeș 3 29 6 Dinamo 3 27 *️ - beneficiază de rotunjire

