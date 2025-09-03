Pușcaș, dorit de un nume uriaș Atacantul este aproape de revenirea în Italia, după un sezon petrecut în Turcia
George Pușcaș FOTO: IMAGO
Pușcaș, dorit de un nume uriaș Atacantul este aproape de revenirea în Italia, după un sezon petrecut în Turcia

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 03.09.2025, ora 22:56
Actualizat: 03.09.2025, ora 22:56
  • George Pușcaș (29 de ani) ar putea reveni în Serie B, la Sampdoria, după despărțirea de Bodrumspor.
  • Deși mai avea doi ani de contract, Pușcaș nu a mai fost dorit de formația din Turcia.

Sampdoria a început greu actualul sezon, suferind două înfrângeri în primele două etape, 0-2 cu Modena și 1-3 cu Sudtirol.

George Pușcaș, pe lista celor de la Sampdoria

Atacantul cu 11 goluri în 46 de meciuri la echipa națională este în atenția echipelor din Italia, după plecarea din Turcia.

Conform tuttomercatoweb.com, Pușcaș ar putea reveni în fotbalul italian, la Sampdoria. Legendara formație italiană ar avea de ales între atacantul român și Diego Falcinelli, vârf care a evoluat ultima dată la Spezia.

În cazul în care va semna cu Sampdoria, Pușcaș și-ar trece în CV cea de-a opta formație italiană, după Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Pisa și Genoa.

1,1 milioane de euro
este cota lui George Pușcaș, conform Transfermarkt.

În sezonul trecut, Pușcaș a retrogradat în cea de-a doua ligă a Turciei, alături de Bodrumspor. În 38 de meciuri, acesta a marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive.

