România U21 - Kosovo U21 0-0 Costin Curelea debutează cu o remiză pe banca „tricolorilor” mici +6 foto
Cătălin Vulturar FOTO: SportPictures
România U21 - Kosovo U21 0-0 Costin Curelea debutează cu o remiză pe banca „tricolorilor” mici

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 05.09.2025, ora 20:30
alt-text Actualizat: 05.09.2025, ora 20:37
  • Naționala U21 a României a remizat cu selecționata din Kosovo, scor 0-0, în meciul de debut în campania de calificare pentru EURO 2027
  • Meciul s-a disputat pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași.

Selecționata lui Costin Curelea face parte din grupa A, alături de Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru și San Marino.

Turneul final din vara lui 2027 se va desfășura în Serbia și Albania.

„Tricolorii” mici au început duelul încercând în mod repetat poarta oaspeților. Elevii lui Costin Curelea au avut trei cornere la rând.

Răspunsul kosovarilor a sosit în primul sfert de oră al partidei, când au trimis mai multe șuturi spre poartă.

Jocul a fost fragmentat de faulturi, numărul ocaziilor fiind redus din acest motiv în prima repriză. Totuși, Eduard Radaslavescu a expediat un șut puternic în minutul 42, dar mingea nu a prins spațiul porții.

În actul secund, perioadele de dominație au fost împărțite de cele două selecționate, însă ocaziile au lipsit.
Ultimele 10 minute au adus pericol la ambele porți, însă nicio ocazie nu a fost transformată în gol.

România U21 - Kosovo U21 FOTO Sport Pictures România U21 - Kosovo U21 FOTO Sport Pictures România U21 - Kosovo U21 FOTO Sport Pictures România U21 - Kosovo U21 FOTO Sport Pictures România U21 - Kosovo U21 FOTO Sport Pictures
+6 Foto
România U21 - Kosovo U21 0-0

Min. 90+6 - Meciul s-a terminat

Repriza secundă a fost prelungită cu 6 minute

Min. 84 - Vermeșan primește o pasă în careul kosovarilor, șutează cu latul spre colțul drept al porții, dar Seji sare și respinge în corner.

Min. 80 - Găsit liber în flancul drept, Frokaj avansează, intră în careu și șutează pe direcția lui Lefter. Portarul scapă un balon ce nu anunța pericol. Mingea trece pe lângă poartă.

Min. 74 - Cartonaș galben Kosovo! Radaslavescu primește o pasă în flancul stâng și avansează, dar Selmonaj, depășit de român, îl trage de tricou. „Tricolorul” cade și arbitrul decide să sancționeze faultul.

Min. 63 - Schimbare Kosovo! Berisha este înlocuit cu Bujupi.

Min. 63 - Schimbare Kosovo! Imeri părăsește terenul și în locul său intră Gashi.

Min. 60 - Schimbare România! Atanas Trică intră în locul lui Rareș Burnete.

Min. 60 - Schimbare România! Mihnea Rădulescu este înlocuit de Lorenzo Biliboc.

Min. 52 - Rareș Burnete primește o pasă la marginea careului, însă este flancat de 3 jucători ai oaspeților. Totuși, vârful „tricolorilor” mici reușește să expedieze un șut pe jos, dar nu prinde spațiul porții.

Min. 46 - Schimbare Kosovo! A ieșit Sahitaj și a intrat Sedriu.

Min. 46 - A început repriza a doua!

Fluierul de start al actului secund este întârziat de existența unor probleme cu plasa porții lui Seji.

Min. 45 - Pauză pe stadionul „Emil Alexandrescu”.

Min. 42 - Rareș Burnete primește balonul la aproximativ 20 de metri de poartă și pasează înapoi, cu călcâiul, spre Eduard Radaslavescu. Mijlocașul are culoar de șut, dar expediază un balon peste poartă.

Min. 33 - Mihnea Rădulescu execută o lovitură liberă din colțul drept al careului pe spațiul porții kosovarilor. Mingea se îndreaptă spre vinclul porții, dar Seji respinge în corner.

Min.26 - Cartonaș galben Kosovo! Alexandru Musi primește o pasă de la Eduard Radaslavescu, la 30 de metri de poarta lui Seji. Ledhan Sahitaj îl tatonează pe Musi din spate și îl bruschează. Cei doi jucători cad, iar kosovarul îl îmbrâncește pe mijlocașul „tricolorilor”.

Min. 19 - Cartonaș galben România! Eduard Radaslavescu face presiune asupra lui Ademi, aflat în flancul drept. Fundașul oaspeților reușește să paseze înainte ca românul să ajungă la balon, iar Radaslavescu îl calcă.

Min. 16 - Frokaj centrează în apropierea punctului de la 11 metri, unde Mukaj a scăpat de marcajul lui Mihai Tudose. Kosovarul a trimis un voleu, dar mingea a trecut puțin peste bara transversală.

Min. 14 - Imeri recuperează un balon la marginea careului României, în flancul stâng, și avansează spre poartă. Kosovarul pătrunde în careu, îi driblează pe Strata și Duțu, trage la colțul lung, însă mingea nu prinde cadrul porții.

Min. 9 - Cartonaș galben România! Cătălin Vulturar pierde balonul în fața lui Vokkri. Mijlocașul român l-a tras de tricou și a fost sancționat de Mehmet Turkmen.

Min. 5 - „Tricolorii” pun presiune pe poarta kosovarilor, având trei lovituri de colț consecutive. Alexandru Musi centrează în preajma careului mic, dar Seji boxează mingea spre flancul drept.

Min. 1 - A început meciul!

Echipele de start:

  • România U21: Lefter - Strata, Duțu, M. Tudose, A. David - Vulturar (cpt.), Cr. Mihai - Rădulescu, Radaslavescu, Musi - Burnete
  • Rezerve: Rafailă, M. Țuțu, Jălade, R. Pașcalău, A. Trică, A Boțogan, K. Ciubotaru, I. Vermeșan, Biliboc
  • Selecționer: Costin Curelea
  • Kosovo U21: Seji - Sahitaj, Selmonaj, Shala, Vokrri - A. Hasani, Muqaj, Ademi, Imeri - Frokaj, H. Berisha
  • Rezerve: Gjokaj, Mavraj, I. Jashari, E. Sadriu, L. Parduzi, E. Jashari, E. Gashi, Bujupi, M. Gashi
  • Selecționer: Afrim Toverlani
  • Stadion: „Emil Alexandrescu”, Iași
  • Arbitru: Mehmet Türkmen (Turcia) // Asistenți: Deniz Caner Özaral și Mehmet Salih Mazlum
  • Arbitru de rezervă: Adnan Deniz Kayatepe

„Diseară colorăm stadionul din Iași în galben! Au fost procesate toate biletele disponibile pentru meciul cu Kosovo!”, a anunțat FRF în ziua meciului.

Dacă România va reuși să se califice la Euro 2027, ar fi al 5-lea turneu consecutiv la care tricolorii mici vor fi prezenți.

În 2019, 2021 și 2025, naționala s-a calificat din preliminarii, iar în 2023 a participat din postura de țară gazdă.

Din cele 9 grupe din faza preliminarilor, se vor califica direct la Euro câștigătoarele, dar și echipa de pe locul secund cu cel mai bun punctaj.

Celelalte 8 formații de pe poziția a doua vor disputa un baraj, tur-retur, iar cele 4 echipe care se vor impune, vor completa tabloul turneului final.

Programul României U21 în preliminariile CE:

  • 5 septembrie: România - Kosovo
  • 9 septembrie: San Marino - România
  • 14 octombrie: România - Cipru
  • 14 noiembrie: Finlanda - România
  • 18 noiembrie: România - Spania
  • 27 martie 2026: Kosovo - România
  • 31 martie 2026: România - San Marino
  • 25 septembrie 2026: Cipru - România
  • 30 septembrie 2026: România - Finlanda
  • 6 octombrie 2026: Spania - România
Antrenamentul României U21 înainte de meciul cu Kosovo U21

Antrenamentul României U21 înainte de meciul cu Kosovo U21 Antrenamentul României U21 înainte de meciul cu Kosovo U21 Antrenamentul României U21 înainte de meciul cu Kosovo U21 Antrenamentul României U21 înainte de meciul cu Kosovo U21 Antrenamentul României U21 înainte de meciul cu Kosovo U21
+9 Foto
Lotul naționalei U21 pentru „dubla” din septembrie

PORTARI

  • Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

FUNDAȘI

  • Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt), Mark Țuțu (UTA Arad);

MIJLOCAȘI

  • Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Rareș Pop (Rapid), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

ATACANȚI

  • Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
fcsb 58 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 15 rapid 11 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 3

