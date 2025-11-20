„Îi cunosc foarte bine” Prima reacție a lui Mircea Lucescu după tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026: „Trebuie să facem asta”

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a reacționat după tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026.

„Tricolorii” vor întâlni Turcia pe 26 martie, iar dacă se vor califica ar urma sa dea peste învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo. Ambele meciuri vor fi în deplasare.

Direct de la Zurich, Mircea Lucescu a făcut o analiză a selecționatei Turciei, pe care a antrenat-o în perioada 2017 - 2019.

Selecționerul se așteaptă la o partidă destul de dificilă și la o atmosferă incendiară la Istanbul.

Mircea Lucescu, prima reacție după tragerea la sorți: „Îi cunosc foarte bine”

Il Luce a fost întrebat și despre posibilul duel cu Slovacia sau Kosovo, însă a refuzat să discute despre acest subiect.

„O tragere normală, toate echipele din prima urnă erau de același nivel. Nu se putea alege una ușoară pentru acest meci de baraj. Eu cred că există șanse pentru toate echipele.

Îi cunosc foarte bine, m-am uitat însă la ultima lor evoluție, cu Spania, și erau șase jucători care au debutat cu mine în naționala Turciei, jucători pe care îi cunosc foarte bine din urmă cu 4–5 ani, când erau foarte tineri.

Acum au mult mai multă experiență. Trec printr-un moment foarte bun. Noi, în aceste patru luni, trebuie să ridicăm nivelul prin prezența lor constantă în echipele de club, prin prezența meci de meci, pentru a rămâne la un nivel bun pentru baraj.

Nu putem discuta despre șanse, meciul se joacă pe teren și se poate întâmpla orice. Fotbalul este imprevizibil.

Nu va fi ușor, va fi o atmosferă incendiară și trebuie să ne pregătim din toate punctele de vedere. Avem experiența meciului cu Bosnia, știm cum va fi atmosfera, contează și ospitalitatea, cum va fi.

Luăm meci cu meci și vom vedea. Nu ne interesează finala, deocamdată jucăm cu Turcia” , a declarat Mircea Lucescu pentru WeLoveSport, preluat de Digisport.

România și Turcia s-au întâlnit ultima dată într-un meci oficial în anul 2013, în preliminariile Cupei Mondiale din 2014.

Atunci, Turcia se impunea, scor 2-0, la București, în timp ce „tricolorii” au câștigat în deplasare, scor 1-0, după un gol marcat de Gicu Grozav.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

