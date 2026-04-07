„Lucescu, decepționat de valoarea jucătorilor”  Cornel Dinu dezvăluie ce i-a mărturisit Il Luce în discuțiile avute în ultima vreme
Nationala

alt-text Publicat: 07.04.2026, ora 16:11
  • Cornel Dinu (77 de ani) a vorbit despre Mircea Lucescu (80 de ani) și a dezvăluit ce credea fostul selecționer despre jucătorii de la națională.
Citește și
Citește mai mult
Cornel Dinu dezvăluie: „Lucescu era decepționat de valoarea jucătorilor”

Conform spuselor celui supranumit „Procurorul”, Il Luce era dezamăgit de soluțiile pe care le avea la dispoziție pentru prima reprezentativă.

„Mircea era oarecum decepționat pentru că a crezut că acești jucători au o cu totul altă valoare decât aceea pe care a descoperit-o odată cu trecerea timpului în postura de antrenor al echipei naționale.

Era decepționat de valoarea mentală și funcțională, la fel tehnică până la tactică a jucătorilor pe care era nevoit să-i convoace.

Îmi spunea că-i e foarte greu să reușească cu asemenea capacități de jucători pe care le are la dispoziție fotbalul românesc la ora actuală. Și era verdictul unui om capabil să discearnă cu adevărat valoarea jucătorilor, trecându-i atâtea generații prin parcursul său și având o experiență incontestabilă și putând să pună diagnostic pe ceea ce înseamnă valoarea unor jucători.

Era, din punctul acesta de vedere, decepționat, limitat și lăsa de înțeles că s-a angajat la o muncă greu de dus până la capăt cu reușită. Am simțit acest lucru, dar a rămas până la capăt pe metereze, ceea ce este de apreciat, sperând să obțină calificarea”, a spus Dinu, conform Fanatik.

Cornel Dinu a făcut analiza barajului Turcia - România 1-0

Despre meciul de baraj cu Turcia, pierdut de tricolori cu 0-1, Cornel Dinu a spus:

„El a gândit bine jocul, pentru că, după părerea mea, turcii n-au strălucit, au fost blocați în majoritatea momentelor.

Din păcate, convingerea mea e că n-a reușit să pună și accentul pe contraatac sau pe un joc pozițional în terenul turcilor și n-a beneficiat nici de ceea ce înseamnă piese senzaționale, decisive, în special la mijlocul terenului, care pot duce echipa din fază defensivă în fază de posesie în terenul advers și de acolo, în finalizare.

Practic, nu am avut un număr 10, iar cei doi jucători la care ne-am pus mari speranțe, Man și Mihăilă, au fost mai mult preocupați de faza defensivă.

O fază defensivă în care, limitele lui Rațiu, atât de lăudat în presa noastră cu atâtea metafore, s-au văzut în duelul pe care l-a avut cu jucătorul turc din banda stângă, Yildiz. Practic, l-a întors pe marele nostru fundaș dreapta ca pe mititeii pe grătar, și pe stânga, și pe dreapta l-a driblat.

Iar golul pe care l-am primit a fost dintr-o greșeală nepermisă a lui Rațiu de a nu strânge zona, de a nu comprima zona, de a nu veni cu pericolul iminent, care era fundașul stânga al naționalei Turciei. Pătrunderea aceea din zona centrală pe pasul lui Guler Arda. Până la acel gol, strategia a funcționat.

Turcia, la această oră, e o echipă net superioară nouă. Gândiți-vă ce jucători au ei și în ce campionate joacă și unde joacă ai noștri. Ca să nu mai spun de forța celebrelor cluburi Fenerbahce și Galatasaray, care dau jucători la națională. Un handicap greu de surmontat de către echipa noastră națională.

Îmi aduc aminte că prin anii '60, '70, practic ne distram cu echipele turcești. La ora actuală, e foarte greu să mai ținem pasul cu aceste echipe din Bosfor”, a spus Dinu.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

turcia echipa nationala a romaniei Cornel Dinu mircea lucescu baraj cm 2026
Știrile zilei din sport
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:55
„Golul nu va putea fi umplut niciodată” Ianis Hagi despre Mircea Lucescu: „Cu inima grea scriu aceste rânduri…”
„Golul nu va putea fi umplut niciodată” Ianis Hagi despre Mircea Lucescu: „Cu inima grea scriu aceste rânduri…”
00:16
„Unul dintre adevărații creatori ai jocului” UEFA și FIFA, emoționant, după dispariția lui Mircea Lucescu
„Unul dintre adevărații creatori ai jocului” UEFA și FIFA, emoționant, după dispariția lui Mircea Lucescu
00:24
„Îmi aducea mâncare, mă proteja” Diego Simeone, amintiri cu Mircea Lucescu: „Mereu modest”
„Îmi aducea mâncare, mă proteja”  Diego Simeone,  amintiri cu Mircea Lucescu: „Mereu modest”
23:25
„Nu avea ce să caute la Istanbul” L-a avertizat pe Lucescu înainte de baraj: „I-am zis că nu arată bine, dar mi-a spus: «Lasă că trece, îmi revin eu»”
„Nu avea ce să caute la Istanbul” L-a avertizat pe Lucescu înainte de baraj: „I-am zis că nu arată bine, dar mi-a spus: «Lasă că trece, îmi revin eu»”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 23 rapid 27 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share