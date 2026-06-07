„Să găsească antrenor care să-l iubească!” Mesajul selecționerului Hagi pentru Florinel Coman: „E păcat” +71 foto
Florinel Coman, după golul marcat sâmbătă împotriva galezilor. Foto: Raed Krishan
Nationala

„Să găsească antrenor care să-l iubească!” Mesajul selecționerului Hagi pentru Florinel Coman: „E păcat”

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 07.06.2026, ora 10:12
alt-text Actualizat: 07.06.2026, ora 10:12
  • Gică Hagi a vorbit la conferință despre Florinel Coman, care a deschis scorul la 2-1 cu Țara Galilor
  • Sfatul selecționerului pentru atacantul care nu a jucat prea mult în ultimul sezon la Al-Gharafa, în Qatar. 
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O situație îl frământă pe Gică Hagi. Florinel Coman nu are o echipă de club unde să evolueze constant, să marcheze și să paseze decisiv, pentru a veni la națională pregătit sută la sută.

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La Al-Gharafa, în Qatar, atacantul a jucat 26 de meciuri în sezonul trecut, dar numai patru integralist. A reușit doar trei goluri și un assist.

Selecționerul mizează pe el, l-a titularizat la 1-1 cu Georgia și l-a trimis pe teren imediat după pauză la 2-1 cu Țara Galilor, deschizând scorul.

Hagi: „Coman trebuie să-și găsească echipă”

Sâmbătă noapte, în Ghencea, la conferința ce a urmat amicalului contra galezilor, Hagi s-a referit și la Coman.

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„Nu e încă sută la sută. A arătat mai bine decât în meciul cu Georgia, pentru că a făcut mai multe antrenamente cu noi, l-am simțit că e mai bine”, a declarat antrenorul.

Întrebat ce sfat i-ar da, a spus: „Trebuie să-și găsească echipă, trebuie să joace”.

Hagi: „E păcat să ne pierdem așa ușor jucătorii”

A continuat: „Trebuie să-și găsească antrenor care să-l iubească, echipă care-l vrea. Dacă nu ai echipă, nu poți să joci singur.

Să aibă un antrenor care-l place, să știe ce potențial are. Sper să-și găsească”.

Am stat de vorbă, i-am zis că este fundamental pentru el. Un jucător important al naționalei, un talent, e păcat să ne pierdem așa ușor jucătorii. Gică Hagi, selecționerul naționalei

Coman vrea să se despartă de Al-Gharafa. Vine la FCSB?

Coman, 28 de ani, a anunțat după 2-1 cu Țara Galilor: „Le-am zis celor de la Al-Gharafa că nu mai vreau să continui”.

Mai are contract un an, însă încearcă să se despartă de clubul qatarian. E dorit înapoi la FCSB, dacă rămâne liber de contract.

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