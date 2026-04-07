Lucescu nu mai poate fi operat De ce doctorii de la Universitar au renunțat la intervenția luată în calcul luni
Lucescu nu mai poate fi operat De ce doctorii de la Universitar au renunțat la intervenția luată în calcul luni

alt-text Dan Udrea , Mirela Neag
alt-text Publicat: 07.04.2026, ora 15:54
alt-text Actualizat: 07.04.2026, ora 15:58
  • Starea lui Mircea Lucescu (80 de ani), internat de pe 29 martie, continuă să se degradeze.

La ora 15:30, conducerea Spitalului Universitar a oferit noi informații privind starea fostului selecționer. Veștile sunt proaste.

În urma unui CT, i-au fost descoperit multiple AVC-uri, dar și mai multe cheaguri de sânge în plămâni.

„Multiple AVC-uri” Informații despre starea lui Mircea Lucescu. Comunicat emis de Spitalul Universitar
„Multiple AVC-uri” Informații despre starea lui Mircea Lucescu. Comunicat emis de Spitalul Universitar
„Multiple AVC-uri” Informații despre starea lui Mircea Lucescu. Comunicat emis de Spitalul Universitar

Lucescu nu mai poate fi operat

Astăzi, urma să se decidă dacă va fi efectuată o intervenție chirugicală complexă, pe care medicii o luaseră în calcul în cursul zilei de luni, împreună cu un renumit doctor român, Marian Andronache, care profesează de ani buni în Franța.

E vorba despre o intervenția chirurgicală ECMO. „Oxigenarea prin membrană extracorporală, așa-numitul „plămân artificial”, pe scurt ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) este o procedură medicală avansată care oferă suport respirator și cardiac temporar pacienților aflați în insuficiență cardiacă sau insuficiență respiratorie amenințătoare de viață.

Conform surselor GOLAZO.ro de la Spitalul Universitar, medicii au decis să renunțe la efectuarea procedurii ECMO din cauza stării extrem de fragile în care se află Lucescu.

Cadrele medicale au ajuns la concluzia că nu mai poate fi luată în calcul din cauza faptului că pacientul n-ar rezista intervenției.

Familia a fost informată, Răzvan Lucescu ajungând la Spitalul Universitar înainte de prânz.

Mircea Lucescu e în continuare la terapie intensivă și, așa cum anunțase astăzi inclusiv ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, starea lui e critică.

Ce zice ministrul despre Lucescu Ultima oră: Declarații date în urmă cu câteva minute de ministrul Sănătății: „N-aș vrea să speculez...”
Ce zice ministrul despre Lucescu Ultima oră: Declarații date în urmă cu câteva minute de ministrul Sănătății: „N-aș vrea să speculez...”
Ce zice ministrul despre Lucescu Ultima oră: Declarații date în urmă cu câteva minute de ministrul Sănătății: „N-aș vrea să speculez...”
„Asta înseamnă dinamovism” Andrei Nicolescu, mesaj pentru Mircea Lucescu: „Am văzut la el lucruri care au devenit rare în lumea actuală”
Superliga
„Asta înseamnă dinamovism” Andrei Nicolescu, mesaj pentru Mircea Lucescu: „Am văzut la el lucruri care au devenit rare în lumea actuală”
Citește mai mult
„Asta înseamnă dinamovism” Andrei Nicolescu, mesaj pentru Mircea Lucescu: „Am văzut la el lucruri care au devenit rare în lumea actuală”

Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal,  victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal, victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal,  victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
„Golul nu va putea fi umplut niciodată” Ianis Hagi despre Mircea Lucescu: „Cu inima grea scriu aceste rânduri…”
„Golul nu va putea fi umplut niciodată” Ianis Hagi despre Mircea Lucescu: „Cu inima grea scriu aceste rânduri…”
„Unul dintre adevărații creatori ai jocului” UEFA și FIFA, emoționant, după dispariția lui Mircea Lucescu
„Unul dintre adevărații creatori ai jocului” UEFA și FIFA, emoționant, după dispariția lui Mircea Lucescu
„Îmi aducea mâncare, mă proteja” Diego Simeone, amintiri cu Mircea Lucescu: „Mereu modest”
„Îmi aducea mâncare, mă proteja”  Diego Simeone,  amintiri cu Mircea Lucescu: „Mereu modest”
„Nu avea ce să caute la Istanbul” L-a avertizat pe Lucescu înainte de baraj: „I-am zis că nu arată bine, dar mi-a spus: «Lasă că trece, îmi revin eu»”
„Nu avea ce să caute la Istanbul” L-a avertizat pe Lucescu înainte de baraj: „I-am zis că nu arată bine, dar mi-a spus: «Lasă că trece, îmi revin eu»”
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Top stiri
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui”, chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
