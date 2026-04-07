Lucescu nu mai poate fi operat De ce doctorii de la Universitar au renunțat la intervenția luată în calcul luni

Starea lui Mircea Lucescu (80 de ani), internat de pe 29 martie, continuă să se degradeze.

La ora 15:30, conducerea Spitalului Universitar a oferit noi informații privind starea fostului selecționer. Veștile sunt proaste.

În urma unui CT, i-au fost descoperit multiple AVC-uri, dar și mai multe cheaguri de sânge în plămâni.

Lucescu nu mai poate fi operat

Astăzi, urma să se decidă dacă va fi efectuată o intervenție chirugicală complexă, pe care medicii o luaseră în calcul în cursul zilei de luni, împreună cu un renumit doctor român, Marian Andronache, care profesează de ani buni în Franța.

E vorba despre o intervenția chirurgicală ECMO. „Oxigenarea prin membrană extracorporală, așa-numitul „plămân artificial”, pe scurt ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) este o procedură medicală avansată care oferă suport respirator și cardiac temporar pacienților aflați în insuficiență cardiacă sau insuficiență respiratorie amenințătoare de viață.

Conform surselor GOLAZO.ro de la Spitalul Universitar, medicii au decis să renunțe la efectuarea procedurii ECMO din cauza stării extrem de fragile în care se află Lucescu.

Cadrele medicale au ajuns la concluzia că nu mai poate fi luată în calcul din cauza faptului că pacientul n-ar rezista intervenției.

Familia a fost informată, Răzvan Lucescu ajungând la Spitalul Universitar înainte de prânz.

Mircea Lucescu e în continuare la terapie intensivă și, așa cum anunțase astăzi inclusiv ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, starea lui e critică.

