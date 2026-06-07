„Nu știu dacă sunt un pariu” VIDEO. David Matei, în culmea fericirii după ce a fost decisiv cu Țara Galilor: „Hagi nu poate să mă ridice în slăvi” +71 foto
David Matei/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Nationala

„Nu știu dacă sunt un pariu” VIDEO. David Matei, în culmea fericirii după ce a fost decisiv cu Țara Galilor: „Hagi nu poate să mă ridice în slăvi”

alt-text Alexandru Smeu , Iosif Popescu (foto/video) , Răzvan Teodorescu
alt-text Publicat: 07.06.2026, ora 09:05
alt-text Actualizat: 07.06.2026, ora 09:05
  • ROMÂNIA - ȚARA GALILOR 2-1. David Matei (19 ani), fotbalistul campioanei U Craiova, a fost tot un zâmbet după victoria „tricolorilor”.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Convocat în premieră la echipa națională, tânărul jucător al oltenilor a fost decisiv în duelul cu Țara Galilor.

Intrat în minutul 70 al partidei, Matei a centrat excelent la golul marcat de coechipierul său, Adrian Rus, care a adus victoria „tricolorilor”.

„S-a văzut că se poate!”  Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
Citește și
„S-a văzut că se poate!” Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
Citește mai mult
„S-a văzut că se poate!”  Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”

ROMÂNIA - ȚARA GALILOR 2-1. David Matei: „Un an senzațional, mai mult nu se putea”

La finalul partidei, jucătorul Craiovei a vorbit despre sfaturile primite de la Gică Hagi și a ținut să sublinieze că a rămas cu picioarele pe pământ, în ciuda unui an în care oltenii au reușit eventul, după 35 de ani.

„Nu știu dacă sunt un pariu. Am fost chemat, mi-am făcut treaba pe teren și sper să am cât mai multe selecții. La 19 ani, să primești vestea că ești la națională, o veste mai bună de atât nu se putea!

Îmi doream să fiu la națională, dar nu mă gândeam că într-un timp atât de scurt să realizez toate astea.

Selecționerul mi-a spus să nu-mi fie frică și să dau totul pe teren. După meci m-a felicitat, dar nu poate să mă ridice în slăvi. Mi-a zis să o țin tot așa.

M-a felicitat după meci, dar acum nu poate să mă ridice în slăvi. N-am făcut nimic încă. Sunt la început. Mi-a zis să o țin tot așa.

Chimia de la Craiova a funcționat destul de bine în seara asta. Probabil mă voi mai întâlni cu ocazia de a marca. Sper ca data viitoare să intre.

Într-adevăr a fost un an senzațional. Cupă, campionat și convocare la națională. Mai mult de atât nu cred că puteam să realizez.

Cred că s-a văzut pe teren că n-am avut emoții. Când intru pe teren, uit de tot. Doar încerc să-mi fac treaba. Este o onoare să joc pentru echipa națională.

Îmi doresc să evoluez cât mai mult și sper ca în toamnă să facem niște meciuri bune și să câștigăm”, a declarat David Matei”.

România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (20).jpeg
România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (20).jpeg

Galerie foto (71 imagini)

România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (1).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (2).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (3).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (4).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (5).jpeg
+71 Foto
labels.photo-gallery

Programul României din Liga Națiunilor

  • 25 septembrie: Suedia - România
  • 28 septembrie: România - Bosnia
  • 2 octombrie: Polonia - România
  • 5 octombrie: România - Suedia
  • 14 noiembrie: România - Polonia
  • 17 noiembrie: Bosnia - România

Citește și

„Vom arăta mult mai bine” Nicolae Stanciu, încrezător după victoria cu Țara Galilor » Ce a spus despre Gică Hagi
Nationala
23:36
„Vom arăta mult mai bine” Nicolae Stanciu, încrezător după victoria cu Țara Galilor » Ce a spus despre Gică Hagi
Citește mai mult
„Vom arăta mult mai bine” Nicolae Stanciu, încrezător după victoria cu Țara Galilor » Ce a spus despre Gică Hagi
„O mândrie”  Adrian Rus, după ce a înscris cu Țara Galilor: „Asta vrea Mister de la noi”
Nationala
23:29
„O mândrie” Adrian Rus, după ce a înscris cu Țara Galilor: „Asta vrea Mister de la noi”
Citește mai mult
„O mândrie”  Adrian Rus, după ce a înscris cu Țara Galilor: „Asta vrea Mister de la noi”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După drona de la Constanța, un general român din comandamentul Alianței Nord-Atlantice rostește o frază aproape absentă din România
După drona de la Constanța, un general român din comandamentul Alianței Nord-Atlantice rostește o frază aproape absentă din România
După drona de la Constanța, un general român din comandamentul Alianței Nord-Atlantice rostește o frază aproape absentă din România
echipa nationala a romaniei Tara Galilor romania gica hagi david matei
Știrile zilei din sport
Dezvăluiri înfiorătoare Ce s-a întâmplat cu Eriksen: „Și-a dus mâna la piept și striga: «Opriți-l!»”. Ce urmează pentru danez
Campionate
07.06
Dezvăluiri înfiorătoare Ce s-a întâmplat cu Eriksen: „Și-a dus mâna la piept și striga: «Opriți-l!»”. Ce urmează pentru danez
Citește mai mult
Dezvăluiri înfiorătoare Ce s-a întâmplat cu Eriksen: „Și-a dus mâna la piept și striga: «Opriți-l!»”. Ce urmează pentru danez
Momente de panică la Danemarca - Ucraina Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon! Partida a fost abandonată » Ce spune doctorul
Campionate
07.06
Momente de panică la Danemarca - Ucraina Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon! Partida a fost abandonată » Ce spune doctorul
Citește mai mult
Momente de panică la Danemarca - Ucraina Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon! Partida a fost abandonată » Ce spune doctorul
Gabi Tamaș a câștigat Survivor România Al doilea reality show la care fostul fundaș al naționalei se impune! Cu câți bani se întoarce din Dominicană
Media
00:07
Gabi Tamaș a câștigat Survivor România Al doilea reality show la care fostul fundaș al naționalei se impune! Cu câți bani se întoarce din Dominicană
Citește mai mult
Gabi Tamaș a câștigat Survivor România Al doilea reality show la care fostul fundaș al naționalei se impune! Cu câți bani se întoarce din Dominicană
Poză cu transferurile!? FOTO. Gigi Becali, întâlnire cu cei doi jucători pe care îi vrea la FCSB
Superliga
07.06
Poză cu transferurile!? FOTO. Gigi Becali, întâlnire cu cei doi jucători pe care îi vrea la FCSB
Citește mai mult
Poză cu transferurile!? FOTO. Gigi Becali, întâlnire cu cei doi jucători pe care îi vrea la FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:27
„Dușmanii mei să fie sănătoși” Andrei Nicolescu nu exclude plecarea de la Dinamo
„Dușmanii mei să fie sănătoși” Andrei Nicolescu nu exclude plecarea de la Dinamo
11:37
Vești noi despre Eriksen În ce stare se află mijlocașul, după ce s-a prăbușit din nou pe gazon în amicalul cu Ucraina. Anunțul medicului
Vești noi despre Eriksen În ce stare se află mijlocașul, după ce s-a prăbușit din nou pe gazon în amicalul cu Ucraina. Anunțul medicului
10:52
Perez, victorie de răsunet Președintele lui Real Madrid a câștigat primele alegeri cu miză reală din ultimii 20 de ani
Perez, victorie de răsunet Președintele lui Real Madrid a câștigat primele alegeri cu miză reală din ultimii 20 de ani
12:15
Derby suspendat din cauza rachetelor Meci de baschet din Israel, afectat de războiul din Iran. Jucătorii au refuzat să revină pe teren: „De ce se tem?”
Derby suspendat din cauza rachetelor Meci de baschet din Israel, afectat de războiul din Iran. Jucătorii au refuzat să revină pe teren: „De ce se tem?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Top stiri
Antonelli, de neoprit  Pilotul de la Mercedes își continuă parcursul senzațional și în Monaco! Verstappen s-a retras imediat după start
Formula 1
07.06
Antonelli, de neoprit Pilotul de la Mercedes își continuă parcursul senzațional și în Monaco! Verstappen s-a retras imediat după start
Citește mai mult
Antonelli, de neoprit  Pilotul de la Mercedes își continuă parcursul senzațional și în Monaco! Verstappen s-a retras imediat după start
Succes istoric pentru Metz! După CSM, au bătut-o și pe Gyor și au câștigat în premieră Liga Campionilor
Handbal
07.06
Succes istoric pentru Metz! După CSM, au bătut-o și pe Gyor și au câștigat în premieră Liga Campionilor
Citește mai mult
Succes istoric pentru Metz! După CSM, au bătut-o și pe Gyor și au câștigat în premieră Liga Campionilor
Zverev a rupt blestemul Neamțul îl învinge pe Cobolli și câștigă la Roland Garros primul Grand Slam, după 3 finale pierdute
Tenis
07.06
Zverev a rupt blestemul Neamțul îl învinge pe Cobolli și câștigă la Roland Garros primul Grand Slam, după 3 finale pierdute
Citește mai mult
Zverev a rupt blestemul Neamțul îl învinge pe Cobolli și câștigă la Roland Garros primul Grand Slam, după 3 finale pierdute
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată
B365
05.06
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată
Citește mai mult
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 4 dinamo bucuresti 29 rapid 5 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
08.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share