„Nu știu dacă sunt un pariu” VIDEO. David Matei, în culmea fericirii după ce a fost decisiv cu Țara Galilor: „Hagi nu poate să mă ridice în slăvi”

ROMÂNIA - ȚARA GALILOR 2-1. David Matei (19 ani), fotbalistul campioanei U Craiova, a fost tot un zâmbet după victoria „tricolorilor”.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Convocat în premieră la echipa națională, tânărul jucător al oltenilor a fost decisiv în duelul cu Țara Galilor.

Intrat în minutul 70 al partidei, Matei a centrat excelent la golul marcat de coechipierul său, Adrian Rus, care a adus victoria „tricolorilor”.

ROMÂNIA - ȚARA GALILOR 2-1 . David Matei: „Un an senzațional, mai mult nu se putea”

La finalul partidei, jucătorul Craiovei a vorbit despre sfaturile primite de la Gică Hagi și a ținut să sublinieze că a rămas cu picioarele pe pământ, în ciuda unui an în care oltenii au reușit eventul, după 35 de ani.

„Nu știu dacă sunt un pariu. Am fost chemat, mi-am făcut treaba pe teren și sper să am cât mai multe selecții. La 19 ani, să primești vestea că ești la națională, o veste mai bună de atât nu se putea!

Îmi doream să fiu la națională, dar nu mă gândeam că într-un timp atât de scurt să realizez toate astea.

Selecționerul mi-a spus să nu-mi fie frică și să dau totul pe teren. După meci m-a felicitat, dar nu poate să mă ridice în slăvi. Mi-a zis să o țin tot așa.

M-a felicitat după meci, dar acum nu poate să mă ridice în slăvi. N-am făcut nimic încă. Sunt la început. Mi-a zis să o țin tot așa.

Chimia de la Craiova a funcționat destul de bine în seara asta. Probabil mă voi mai întâlni cu ocazia de a marca. Sper ca data viitoare să intre.

Într-adevăr a fost un an senzațional. Cupă, campionat și convocare la națională. Mai mult de atât nu cred că puteam să realizez.

Cred că s-a văzut pe teren că n-am avut emoții. Când intru pe teren, uit de tot. Doar încerc să-mi fac treaba. Este o onoare să joc pentru echipa națională.

Îmi doresc să evoluez cât mai mult și sper ca în toamnă să facem niște meciuri bune și să câștigăm”, a declarat David Matei”.

Programul României din Liga Națiunilor

25 septembrie: Suedia - România

28 septembrie: România - Bosnia

2 octombrie: Polonia - România

5 octombrie: România - Suedia

14 noiembrie: România - Polonia

17 noiembrie: Bosnia - România

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport