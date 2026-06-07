Verstappen și Hamilton, puși pe glume Cei doi mari piloți s-au amuzat pe seama lui Kimi Antonelli:  „Am un sfat pentru el”

Max Verstappen și Lewis Hamilton au făcut glume la adresa lui Kimi Antonelli (19 ani) la conferința de presă premergătoare cursei de la Monaco.

Marele Premiu de la Monaco are loc astăzi, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1.

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Tânărul pilot italian va pleca din pole-position în cursa emblematică a Formulei 1, iar adversarii săi pândesc orice posibilă greșeală a acestuia la start, întrucât depășirile la Monaco sunt foarte greu de realizat.

Max Verstappen: „Când se sting luminile, mai stai o secundă”

Antonelli are parte de un start de sezon incredibil, iar astăzi va căuta cea de-a cincea victorie consecutivă în acest sezon, pe un circuit istoric.

Olandezul Max Verstappen va pleca de pe poziția secundă, iar Lewis Hamilton va porni de pe poziția trei.

„Ai nevoie de noroc, nu poți depăși aici. Dar niciodată nu știi. La start? Vom vedea. Nu am avut starturi bune anul acesta. Să așteptăm și să vedem ce se întâmplă”, a declarat Verstappen, potrivit mundodeportivo.com.

Întrebat ce sfat i-ar oferi lui Antonelli înainte de cursă, Verstappen a destins atmosfera cu o glumă:

„Un sfat? Când se sting luminile, stai pe loc o secundă. Ăsta e sfatul meu!”, a spus Verstappen.

„Eu sunt cu un pas în urmă, deci două secunde”, a adăugat Lewis Hamilton, care s-a clasat pe 3 în calificări.

„Două secunde, bine!”, le-a transmis Antonelli zâmbind.

Kimi Antonelli: „Trebuie să am un start curat”

„La startul de la Montreal, a fost pentru prima dată nu am pierdut nicio poziție. Duminică am pierdut o poziție, dar e prima dată când nu am pierdut șase sau șapte locuri. Deci a fost un pas înainte.

Distanța până la virajul 1 de la Monaco este destul de scurtă, așa că trebuie doar să ai un start curat, nu să faci ceva magic. Apoi vom vedea de acolo”, a mai spus Kimi Antonelli la conferință.

Clasamentul piloților din Formula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) - 131 puncte George Russell (Mercedes) - 88 Charles Leclerc (Ferrari) - 75 Lewis Hamilton (Ferrari) - 72 Lando Norris (McLaren) - 58 Oscar Piastri (McLaren) - 48 Max Verstappen (RedBull) - 43 Pierre Gasly (Alpine) - 20 Oliver Bearman (Haas) - 18 Liam Lawson (Racing Bulls) - 16

Clasamentul constructorilor din Formula 1

Mercedes - 219 puncte Ferrari - 147 McLaren - 106 RedBull Racing - 57 Alpine - 35 Racing Bulls - 21 Haas - 19 Williams - 7 Audi - 2 Cadillac - 0 Aston Martin - 0

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