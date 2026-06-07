„Dintr-o dată, avem soluții” Raul Rusescu, uluit de jocul naționalei sub comanda lui Hagi: „Asta trebuie să facă un selecționer” » Ce jucători a remarcat

Raul Rusescu (37 de ani) a făcut o analiză completă a jucătorilor care au evoluat în amicalul contra Țării Galilor, scor 2-1.

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Naționala României a obținut primul succes sub comanda lui Gică Hagi, iar fostul atacant a remarcat mai multe schimbări pozitive atât în jocul echipei, cât și la nivel individual.

Raul Rusescu: „Asta trebuie să facă un selecționer”

Rusescua fost impresionat de jocul majorității fotbaliștilor, dar mai ales de cel al jucătorilor din defensivă.

„Dintr-o dată, avem soluții. Vedem un Hindrich care apără bine, un Târnovanu care apără bine. Deja ai 3 soluții, Ionuț Radu va apăra, dar mai ai două soluții. Matei Ilie a jucat foarte bine, Rus a fost impecabil.

Coubiș a jucat foarte bine. Băluță la fel. Eissat și-a făcut treaba, Borza a intrat bine, Strata și Sorescu și-au făcut treaba. Dacă rămâi în 3-4-1-2, pe poziția de număr 10, Olaru a jucat impecabil. Asta e poziția lui Olaru. A jucat foarte bine.

Ai un Man care nu a jucat, Bancu, Rațiu. Ai soluții. Ai schimbat sistemul și ai găsit soluții. Asta trebuie să facă un selecționer.

Ai pe bancă și Screciu, pe poziția de număr 6. Ai Băluță, Marius Marin, Răzvan Marin. Ai 4 jucători acolo. Hagi a deschis porțile jucătorilor. A intrat bine și David Matei”, a declarat Raul Rusescu, potrivit gsp.ro.

România va avea primele meciuri oficiale, cu Hagi selecționer, în toamna acestui an, în Nations League.

Programul României în Nations League

25 septembrie: Suedia - România

28 septembrie: România - Bosnia

2 octombrie: Polonia - România

5 octombrie: România - Suedia

14 noiembrie: România - Polonia

17 noiembrie: Bosnia - România

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