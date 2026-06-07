Program infernal pentru România Când și cu cine se luptă „tricolorii” pentru promovarea în Liga Națiunilor

- Gheorghe Hagi (61 de ani) va intra din toamnă în primul test oficial al noului mandat pe banca României, după succesul cu Țara Galilor, scor 2-1, din ultimul amical al lunii iunie.
Naționala va începe în toamnă parcursul din Liga Națiunilor 2026/27. România va juca în Liga B, grupa B4, alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia, după promovarea obținută din Liga C în ediția precedentă.
Hagi va începe primele teste oficiale la echipa națională
România a urcat în Liga B după ce șase victorii obținute în grupa cu Kosovo, Cipru și Lituania.
Pentru naționala lui Hagi, competiția are o miză importantă.
Câștigătoarea grupei promovează direct în Liga A, ultimul loc retrogradează în Liga C, iar echipele clasate pe locurile 2 și 3 vor merge la baraje de promovare/retrogradare.
Locul 2 va juca pentru promovarea în Liga A, iar locul 3 pentru menținerea în Liga B.
FOTO: România - Țara Galilor 2-1
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România va începe campania cu un meci în deplasare, contra Suediei, pe 25 septembrie.
Programul României în Nations League
- 25 septembrie: Suedia - România
- 28 septembrie: România - Bosnia
- 2 octombrie: Polonia - România
- 5 octombrie: România - Suedia
- 14 noiembrie: România - Polonia
- 17 noiembrie: Bosnia - România
Pentru România, grupa din Liga Națiunilor va fi și un test serios de nivel internațional. Suedia și Bosni s-au calificat la Campionatul Mondial din 2026, iar duelurile cu ele pot arăta unde se află naționala lui Hagi înaintea următorului ciclu de calificare.
Rezultatele din competiție pot oferi unor naționale o rută suplimentară către barajele de calificare pentru turneul final.