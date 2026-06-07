Program infernal pentru România Când și cu cine se luptă „tricolorii” pentru promovarea în Liga Națiunilor

Gheorghe Hagi (61 de ani) va intra din toamnă în primul test oficial al noului mandat pe banca României, după succesul cu Țara Galilor, scor 2-1, din ultimul amical al lunii iunie.

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Naționala va începe în toamnă parcursul din Liga Națiunilor 2026/27. România va juca în Liga B, grupa B4, alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia, după promovarea obținută din Liga C în ediția precedentă.

Hagi va începe primele teste oficiale la echipa națională

România a urcat în Liga B după ce șase victorii obținute în grupa cu Kosovo, Cipru și Lituania.

Pentru naționala lui Hagi, competiția are o miză importantă.

Câștigătoarea grupei promovează direct în Liga A, ultimul loc retrogradează în Liga C, iar echipele clasate pe locurile 2 și 3 vor merge la baraje de promovare/retrogradare.

Locul 2 va juca pentru promovarea în Liga A, iar locul 3 pentru menținerea în Liga B.

FOTO: România - Țara Galilor 2-1

România va începe campania cu un meci în deplasare, contra Suediei, pe 25 septembrie.

Programul României în Nations League

25 septembrie: Suedia - România

28 septembrie: România - Bosnia

2 octombrie: Polonia - România

5 octombrie: România - Suedia

14 noiembrie: România - Polonia

17 noiembrie: Bosnia - România

Pentru România, grupa din Liga Națiunilor va fi și un test serios de nivel internațional. Suedia și Bosni s-au calificat la Campionatul Mondial din 2026, iar duelurile cu ele pot arăta unde se află naționala lui Hagi înaintea următorului ciclu de calificare.

Rezultatele din competiție pot oferi unor naționale o rută suplimentară către barajele de calificare pentru turneul final.

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