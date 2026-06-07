ROMÂNIA - ȚARA GALILOR 2-1. Gheorghe Hagi (61 de ani), noul selecționer al echipei naționale, a vorbit la finalul partidei din Ghencea.

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Selecționerul Gheorghe Hagi a obținut prima sa victorie din cel de-al doilea mandat pe banca naționalei, chiar la primul meci în fața propriilor suporteri.

ROMÂNIA - ȚARA GALILOR. Gheorghe Hagi: „Fanii trebuie să știe că se poate”

La finalul partidei din Ghencea, selecționerul Gheorghe Hagi a vorbit despre munca de la echipa națională din ultima săptămână, dar și despre ce va urma.

„Orice victorie aduce încredere, curaj. Cred că am lucrat bine, am arătat că se poate. Băieții trebuie să creadă mai mult în ei, pentru că pot mult mai mult. Știam că întâlnim o echipă foarte bună, ofensivă, căreia îi place mingea, știam că va fi un meci de tranziție.

Am planificat totul bine și băieții au dat totul. Ne-au ajutat și schimbările, bine că s-a terminat așa. Cred că suporterii au plecat fericiți acasă.

Jucătorii și au făcut bine treaba. Au avut curaj să facă presiune, am ieșit la joc. Când am așteptat, am luat gol. Dacă stai mai departe de propria poartă, e mai greu să iei gol.

Cel mai bun lucru care s-a văzut este că se poate. Am rulat 30 de jucători, sperăm să fim inspirați. Mai avem mult de muncă, suntem încă la început.

Fanii trebuie să știe că se poate. Vrem să ajungem mai sus, sa avem mai mult curaj și să mergem cât mai sus. A fost o atmosferă foarte frumoasă”, a declarat Gică Hagi, la Prima TV.

FOTO. Imagini de la România - Țara Galilor, scor 2-1

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