L-a luat la țintă pe Yamal Patrice Evra, despre atacantul spaniol, înainte de Mondial: „L-aș fi mâncat de viu”

Patrice Evra (45 de ani), fost fundaș lateral, a spus că, în perioada sa de vârf, ar fi câștigat fără probleme un duel direct cu Lamine Yamal (18 ani), starul celor de la Barcelona.

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Fostul fundaș stânga al lui Manchester United, Juventus și al naționalei Franței a vorbit despre Yamal într-o discuție legată de Cupa Mondială, turneu la care spaniolul va fi unul dintre oamenii importanți din lotul lui Luis de la Fuente.

Patrice Evra îl provoacă pe Yamal „În perioada mea de vârf, l-aș fi mâncat de viu”

Prin postul pe care a evoluat, Evra ar fi fost adversar direct pentru Yamal. Francezul juca fundaș stânga, în timp ce fotbalistul Barcelonei evoluează în mod obișnuit în banda dreaptă, de unde intră spre centru pe piciorul stâng.

„Îmi pare rău, Lamine, te iubesc mult, îmi placi foarte mult, ești un star în duelurile unu la unu, dar în perioada mea de vârf te-aș fi mâncat de viu.

Întreabă-l pe Cristiano Ronaldo, întreabă-l pe Messi, întreabă-i pe alți jucători când au jucat împotriva mea. Nu sunt prietenos”, a spus fostul fundaș, conform mundodeportivo.com.

45 de meciuri a jucat Lamine Yamal în acest sezon la Barcelona, club pentru care a marcat 24 de goluri și a oferit 18 pase decisive

Evra are un palmares impresionant. A câștigat Liga Campionilor cu Manchester United în 2008, are cinci titluri de campion al Angliei cu „diavolii roșii” și alte trei titluri în Italia, cu Juventus.

Totuși, francezul a pierdut trei finale de Champions League împotriva celor de la Barcelona: în 2009 și 2011, cu Manchester United, și în 2015, cu Juventus. Messi a marcat în ambele meciuri împotriva lui Manchester United.

Singurul duel european important câștigat de Evra împotriva Barcelonei a venit în semifinalele Champions League din 2008. Manchester United a trecut atunci de catalani după 0-0 pe Camp Nou și 1-0 pe Old Trafford, înainte să câștige trofeul.

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