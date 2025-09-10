Ultima oră: ședință la Federație! Ruptura Lucescu - FRF este iminentă. Ce decizie urgentă a luat președintele Burleanu imediat după rușinea din Cipru

Mircea Lucescu s-ar putea despărți în zilele următoare de echipa națională a României!

Mâine e programată o discuție decisivă.

Pe cine ar putea numi Federația în funcția de selecționer plus alte informații din culise, în rândurile de mai jos.

Mircea Lucescu a părut extrem de debusolat la finalul meciului Cipru - România 2-2. Evident dezamăgit din cauza rezultatului, la interviurile de după joc a evitat să abordeze subiectul unei eventuale plecări.

Azi dimineață, a fost mai direct. „Eu nu pot fi un laș și să las echipa în momentul ăsta. Pe de altă parte, mă dau la o parte dacă Federația are variante . Dacă există o soluție viabilă, cineva care poate să redreseze o situație dificilă, delicată, eu fără niciun fel de problemă mă dau la o parte”, a zis Il Luce conform Fanatik.

Am venit să ajut, am venit cu sufletul deschis, am obținut barajul, n-am niciun regret. Și cred că jucătorii ăștia mai au multe de spus Mircea Lucescu, azi

Așadar, Lucescu e împărțit între mirajul barajului din martie 2026 și realitatea că echipa arată din ce în ce mai rău cu el selecționer. Ce urmează?

Burleanu și-a anulat avionul!

După aceste două meciuri din septembrie și cu șanse pur teoretice de calificare directă la Mondial, nici șefii FRF nu mai insistă să-l convingă pe Il Luce să continue. Sursele GOLAZO.ro indică faptul că ruptura ar putea fi oficializă foarte repede, în una - două zile!

Aceleași surse GOLAZO.ro, familiarizate cu mișcările din interiorul Federației, au dezvăluit că președintele Răzvan Burleanu a făcut deja un gest ce indică tensiunea momentului. Mai exact, șeful FRF și-a anulat o deplasare externă foarte importantă și s-a întors de urgență la București.

Burleanu a fost alături de delegația oficială la Nicosia și a asistat din tribune la chinul cu Cipru. De aici, urma să plece spre Tirana, unde joi trebuia să participe la Comitetul Executiv al UEFA, for al cărui membru este.

Dar, din cauza situației neașteptate de la națională, i-a anunțat pe cei de la UEFA că se va întoarce urgent la București, pentru o discuție lămuritoare cu Lucescu .

Lista FRF: cine va fi noul antrenor al naționalei?

E de așteptat ca întâlnirea la nivel înalt Burleanu - Lucescu să aibă loc joi, cel târziu vineri. Și este destul de probabil ca ea să confirme despărțirea.

Eventuala plecare a lui Il Luce îl va aduce pe Burleanu în fața unor noi negocieri. Conform discuțiilor interne de la FRF, candidații pentru postul de selecționer ar fi, nu neapărat în această ordine:

Gică Hagi (60 de ani, liber de contract)

Adrian Mutu (46 de ani, liber de contract)

Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani, antrenorul lui U Cluj)

Dan Petrescu (57 de ani, liber de contract)

