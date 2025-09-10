Louis Munteanu, la un pas de FCSB De ce a picat transferul atacantului la campioană: „Dacă puteam să fac asta, era la noi!”

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit cât de aproape a fost să-l transfere pe Louis Munteanu (23 de ani) la FCSB.

Motivul pentru care nu s-a realizat mutarea, în rândurile de mai jos.

Gigi Becali îl dorește de mult timp pe Louis Munteanu la FCSB. În această vară a oferit 4,5 milioane de euro în schimbul acestuia, dar transferul nu s-a făcut.

Gigi Becali, despre cât de aproape a fost să-l transfere pe Louis Munteanu: „Am fost la un milimetru”

Patronul campioanei susține că a fost foarte aproape să-l aducă pe atacant la FCSB, însă mutarea a picat pentru că acesta nu mai putea fi trecut pe lista UEFA, iar roș-albaștrii ar fi avut nevoie de el în Europa League.

„Am fost la un milimetru. Să-ți spun o chestie. A rămas ca să fie între noi (n.r. - între Becali și Varga). Dacă puteam să-l pun pe lista UEFA pe Louis, era la noi. Mai este încă o chestiune. Nu puteam în ultima zi să fac și control medical și toate cele. Nu poți să faci în ultima zi.

Nu contează prețul, nu spun cât dădeam, că așa a rămas, să nu vorbim, dar dacă puteam să-l pun pe lista UEFA era deja luat.

Eu îl luam pe Louis Munteanu ca să fac performanță europeană. Mă duc să câștig bani acolo, dar dacă nu pot să-l pun pe listă ce să fac cu el? Eram aproape, dar după mi-a spus Meme: «Nu poți să-l treci pe listă». Nici nu știam asta.

În iarnă, dacă mă calific mai departe (n.r. - în Europa League), să fiu între primele 8, după poate fi pus pe listă. Mai discutăm pe urmă despre Louis Munteanu, acum nu mai are rost”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

5 milioane de euro valorează Louis Munteanu, conform Transfermarkt

„Oferta rămâne valabilă oricât timp e fotbalist”

În urmă cu aproape o săptămână, Gigi Becali a declarat la Digi Sport că nu renunță la Louis Munteanu, oferta de 4,5 milioane de euro făcută anterior fiind valabilă încă un an sau doi.

„La Louis Munteanu rămâne oferta valabilă oricât timp este el fotbalist. Bine, încă un an-doi, că după aceea, dacă îmbătrânește, poate nu mai e, nu?

Mi-a zis un prieten: «Bă, Gigi, cred că dacă-i dai șase, ți-l dau ăștia». Păi am înnebunit?”, a declarat Becali.

