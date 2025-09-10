„Un escroc și-un cap pătrat!” Mircea Lucescu, discurs plin de jigniri în direct. Un fost patron din Liga 1, luat la țintă

- Mircea Lucescu (80 de ani) și-a pierdut controlul și a reacționat cu un discurs plin de jigniri, după ce a fost criticat înainte și după meciul cu Cipru, 2-2, în preliminariile CM 2026
Mai întâi, selecționerul a infirmat vehement - „minciuni, invenții incredibile!” - o poveste apărută în media, conform căreia ar fi fost aproape să rateze un antrenament al naționalei pentru că a adormit în timpul unei ședințe de masaj.
Apoi a pus tunurile pe Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, care scrisese despre Il Luce: „Avem una bucată antrenor expirat [...]. Moșului nu i-a ajuns meciul cu Canada, a ținut să ne demonstreze ca așa este, un pensionar senil, cu pretenții și impresii de mare doctor docent în fotbal, forțând cu același unsprezece o victorie imposibilă”.
Lucescu a replicat, pentru fanatik.ro: „Mă uitam la ce spune Marian Iancu ăsta. Iese din închisoare un escroc ordinar și își permite să mai discute despre alți oameni.
E ceva în societatea românească care pe mine mă îngrozește. Sunt niște oameni care ar trebui să stea ascunși pentru incapacitatea lor de a face față momentului”.
De asemenea, Mircea Lucescu l-a jignit și pe Radu Banciu, cel care l-a atacat în mai multe emisiuni online:
„Acest cap pătrat de Banciu, care tot înjură pe toată lumea... Poți să critici cât vrei, să analizezi, dar nu înainte de un meci atât de important!”.