Mircea Lucescu a iubit fotbalul mai mult decât orice. La 80 de ani, s-a ridicat la cer de pe stadion, acolo unde inima sa a bătut cel mai puternic.

În 2010, la 65 de ani, îmi spunea: „Să mori pe teren e cel mai frumos lucru pentru un antrenor”. Meciul cu Turcia a fost finalul carierei. Sfârșitul vieții.

Mircea Lucescu a iubit fotbalul mai mult decât s-a iubit pe el. I-a dedicat nu doar cariera, de jucător și antrenor. I-a dedicat viața. L-a respirat.

Acest sport a însemnat viața lui într-un fel imposibil de înțeles de noi, ceilalți, care l-am cunoscut, care am discutat cu el, care l-am văzut de mulți, foarte mulți ani.

Despărțirea de fotbal însemna sfârșitul. Mircea Lucescu mi-a spus…

Il Luce i-a dăruit mingii 63 de ani. De la 17 ani, a trăit numai pentru fotbal.

A jucat aproape două decenii, trei ani a fost și pe teren, și în jurul lui, între 1979 și 1982, pentru că juca și antrena simultan, ceea ce puțini au făcut.

A antrenat 47 de ani și nu s-a retras niciodată. Nu simțea, nu voia, nu putea. Despărțirea însemna sfârșitul lui.

Mircea Lucescu, la ultima conferință. La Istanbul, după meciul cu Turcia Foto: Raed Krishan

Mi-a spus cândva că nu poate exista ceva mai frumos pentru un antrenor decât să moară în iarbă. Precum Jock Stein, Valeri Lobanovski… Asta își dorea și el. Mi-a zis, atunci, în 2010.

Răzvan, fiul său, pe care l-a sărutat după un Shakhtar - Rapid unic, în noiembrie 2005, cu ei doi față-n față, mi-a povestit că își vedea părintele scurgându-se când nu avea echipă, în ultima perioadă.

Viața lui era numai acolo. Fără fotbal, nu mai trăia.

Cea mai frumoasă imagine: tatăl sărutându-și fiul după Shakhtar - Rapid 0-1, în Cupa UEFA 2005

Ultima zi a lui Mircea Lucescu. În fotbal. În viață

S-a întors încă o dată, ca selecționer, a depășit 80 de ani, a intrat în istorie, cel mai în vârstă antrenor văzut vreodată în fotbal…

Și a trăit ultimul lui meci la Istanbul, în barajul cu Turcia, 90 de minute în picioare, conectat total la joc.

A pierdut, dar Calhanoglu l-a îmbrățișat cum poți îmbrățișa doar tatăl, atât de frumoasă și strânsă a fost acea îmbrățișare. Hakan l-a iubit pe Luce.

Atunci s-a stins Mircea Lucescu. Pe 26 martie 2026. La acel joc, pe teren.

Și-a dorit să se despartă de viață prin fotbal și așa s-a întâmplat.

Antrenorul nostru. Cel mai mare.