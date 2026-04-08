Theodor Jumătate Il Luce s-a stins pe teren
Publicat: 08.04.2026, ora 10:37
Actualizat: 08.04.2026, ora 10:37
  • Mircea Lucescu a iubit fotbalul mai mult decât orice. La 80 de ani, s-a ridicat la cer de pe stadion, acolo unde inima sa a bătut cel mai puternic. 
  • În 2010, la 65 de ani, îmi spunea: „Să mori pe teren e cel mai frumos lucru pentru un antrenor”. Meciul cu Turcia a fost finalul carierei. Sfârșitul vieții. 

Mircea Lucescu a iubit fotbalul mai mult decât s-a iubit pe el. I-a dedicat nu doar cariera, de jucător și antrenor. I-a dedicat viața. L-a respirat.

Acest sport a însemnat viața lui într-un fel imposibil de înțeles de noi, ceilalți, care l-am cunoscut, care am discutat cu el, care l-am văzut de mulți, foarte mulți ani.

Despărțirea de fotbal însemna sfârșitul. Mircea Lucescu mi-a spus…

Il Luce i-a dăruit mingii 63 de ani. De la 17 ani, a trăit numai pentru fotbal.

A jucat aproape două decenii, trei ani a fost și pe teren, și în jurul lui, între 1979 și 1982, pentru că juca și antrena simultan, ceea ce puțini au făcut.

A antrenat 47 de ani și nu s-a retras niciodată. Nu simțea, nu voia, nu putea. Despărțirea însemna sfârșitul lui.

Mircea Lucescu, la ultima conferință. La Istanbul, după meciul cu Turcia Foto: Raed Krishan

Mi-a spus cândva că nu poate exista ceva mai frumos pentru un antrenor decât să moară în iarbă. Precum Jock Stein, Valeri Lobanovski… Asta își dorea și el. Mi-a zis, atunci, în 2010.

Răzvan, fiul său, pe care l-a sărutat după un Shakhtar - Rapid unic, în noiembrie 2005, cu ei doi față-n față, mi-a povestit că își vedea părintele scurgându-se când nu avea echipă, în ultima perioadă.

Viața lui era numai acolo. Fără fotbal, nu mai trăia.

Cea mai frumoasă imagine: tatăl sărutându-și fiul după Shakhtar - Rapid 0-1, în Cupa UEFA 2005

Ultima zi a lui Mircea Lucescu. În fotbal. În viață

S-a întors încă o dată, ca selecționer, a depășit 80 de ani, a intrat în istorie, cel mai în vârstă antrenor văzut vreodată în fotbal…

Și a trăit ultimul lui meci la Istanbul, în barajul cu Turcia, 90 de minute în picioare, conectat total la joc.

A pierdut, dar Calhanoglu l-a îmbrățișat cum poți îmbrățișa doar tatăl, atât de frumoasă și strânsă a fost acea îmbrățișare. Hakan l-a iubit pe Luce.

Atunci s-a stins Mircea Lucescu. Pe 26 martie 2026. La acel joc, pe teren.

Și-a dorit să se despartă de viață prin fotbal și așa s-a întâmplat.

Antrenorul nostru. Cel mai mare.

Știrile zilei din sport
Stadionul Dinamo se va numi „Mircea Lucescu” VIDEO. Ministrul de Interne a făcut anunțul astăzi: „O valoare națională recunoscută în toată lumea”
Diverse
12:58
Stadionul Dinamo se va numi „Mircea Lucescu” VIDEO. Ministrul de Interne a făcut anunțul astăzi: „O valoare națională recunoscută în toată lumea”
Citește mai mult
Stadionul Dinamo se va numi „Mircea Lucescu” VIDEO. Ministrul de Interne a făcut anunțul astăzi: „O valoare națională recunoscută în toată lumea”
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
Diverse
11:54
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
Citește mai mult
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Sicriul lui Il Luce este depus și astăzi. Cele mai noi detalii de la stadion
Nationala
12:34
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Sicriul lui Il Luce este depus și astăzi. Cele mai noi detalii de la stadion
Citește mai mult
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Sicriul lui Il Luce este depus și astăzi. Cele mai noi detalii de la stadion
„Te îngenunchez!” AUDIO. Jurnalist amenințat de un membru al galeriei CSA Steaua: „Dacă pun mâna pe tine, nu te mai salvează nici chirurgia”
Liga 2
12:25
„Te îngenunchez!” AUDIO. Jurnalist amenințat de un membru al galeriei CSA Steaua: „Dacă pun mâna pe tine, nu te mai salvează nici chirurgia”
Citește mai mult
„Te îngenunchez!” AUDIO. Jurnalist amenințat de un membru al galeriei CSA Steaua: „Dacă pun mâna pe tine, nu te mai salvează nici chirurgia”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:58
Stadionul Dinamo se va numi „Mircea Lucescu” VIDEO. Ministrul de Interne a făcut anunțul astăzi: „O valoare națională recunoscută în toată lumea”
Stadionul Dinamo se va numi „Mircea Lucescu” VIDEO. Ministrul de Interne a făcut anunțul astăzi: „O valoare națională recunoscută în toată lumea”
12:34
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Sicriul lui Il Luce este depus și astăzi. Cele mai noi detalii de la stadion
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Sicriul lui Il Luce este depus și astăzi. Cele mai noi detalii de la stadion
13:19
„Respect în luptă aprigă” Reverență emoționantă din partea celui care i-a fost rival lui Mircea Lucescu în Ucraina: „Avea stilul său unic”
„Respect în luptă aprigă” Reverență emoționantă din partea celui care i-a fost rival lui Mircea Lucescu în Ucraina: „Avea stilul său unic”
12:25
„Te îngenunchez!” AUDIO. Jurnalist amenințat de un membru al galeriei CSA Steaua: „Dacă pun mâna pe tine, nu te mai salvează nici chirurgia”
„Te îngenunchez!” AUDIO. Jurnalist amenințat de un membru al galeriei CSA Steaua: „Dacă pun mâna pe tine, nu te mai salvează nici chirurgia”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
