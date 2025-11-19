Ce vrea Lucescu Selecționerul e în fața unui baraj special. De ce vrea să fie în martie cu naționala
Mircea Lucescu, în perioada când a pregătit naționala Turciei (2017-2019) Foto: Imago
Nationala

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.11.2025, ora 21:30
alt-text Actualizat: 19.11.2025, ora 21:30
  • Mircea Lucescu, 80 de ani, va fi joi după-amiază la Zurich pentru tragerea la sorți a play-off-ului CM 2026. Va înfrunta în semifinale Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina. Doar nordicii nu înseamnă nimic pentru el.

După meciul cu Cipru, la Nicosia, 2-2 care ne-a făcut să suferim și mai mult în septembrie, Mircea Lucescu a sugerat că ar putea părăsi naționala.

De atunci, acest subiect a fost dezbătut la fiecare meci, la fiecare conferință de presă.

Lucescu e atras de baraj. Își dorește să fie acolo cu „tricolorii”

După victoria în fața Austriei, 1-0, selecționerul nu a mai vorbit despre posibilitatea rupturii, refuzând de multe ori să mai comenteze.

Acum, acest baraj pentru CM 2026 îl atrage pe antrenor și își dorește să rămână împreună cu „tricolorii”.

Tehnicianul în vârstă de 80 de ani va fi joi la Zurich pentru tragerea la sorți a duelurilor din play-off, la sediul FiFA.

Îl atrag mai ales numele posibilor adversari în semifinala din 26 martie.

  • Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina. 

ITALIA. Lucescu a descoperit fotbalul străin în șase ani în Peninsulă

Dintre acestea, numai reprezentativa nordică nu ar însemna nimic. Celelalte trei reprezintă toate foarte mult pentru el.

În Italia a trăit primii ani de antrenor în străinătate, după Revoluție.

  • Pisa (1990-1991). 
  • Brescia (1991-1995 și 1995-1996).
  • Reggiana (1996).
  • Inter Milano (1998-1999). 

Devenise cunoscut în Peninsulă la începutul carierei, în preliminariile Euro 1984, în primul mandat ca selecționer al României.

În două meciuri, tur-retur, nu a primit gol de la squadra azzurra, câștigând în fața campioanei mondiale, 1-0 la București, după 0-0 la Florența.

A încheiat pe primul loc grupa din preliminarii și s-a calificat la turneul final continental. Italia a fost eliminată.

TURCIA. Lucescu, șase ani la Istanbul, inclusiv la națională. Își revede foștii jucători

După Italia, Turcia. La începutul anilor 2000, a pregătit două dintre cele mai valoroase trei echipe ale Semilunii.

  • Galatasaray (2000-2002) și Beșiktaș (2002-2004). Doar la Fenerbahce nu a fost. 
3 trofee
a cucerit Lucescu în patru sezoane în fotbalul turc, inclusiv un titlu de campion cu fiecare club

Și tot la Istanbul a sărbătorit primul său trofeu continental: Supercupa Europei, în 2000, cu Galata.

După 13 ani, s-a întors în Turcia pentru a antrena naționala, într-o misiune complicată, de reconstrucție. A rezistat un an și jumătate (august 2017 - februarie 2019).

17 partide
a stat Lucescu pe banca selecționatei Turciei: 4 victorii, 6 egaluri, 7 eșecuri

Hakan Calhanoglu, actualul căpitan al roș-albilor, era numărul 10 și cu Luce antrenor. Iar Zeki Celik, titular indiscutabil acum fundaș dreapta, a fost promovat chiar de Luce la lot, în 2018.

UCRAINA. 15 ani la Shakhtar și Dinamo Kiev. Zabarnyi a debutat cu el antrenor

Pentru Lucescu, Ucraina înseamnă mai mult de o treime din cariera de antrenor.

  • 12 ani la Shakhtar Donetsk, cea mai lungă perioadă petrecută la un club și cele mai multe trofee. 
22 de trofee
a cucerit Lucescu la Shakhtar în perioada 2004-2016, inclusiv Cupa UEFA, în 2009
  • 3 ani la Dinamo Kiev, câștigând trei competiții și cu marea rivală a lui Shakhtar.

Cu el a debutat la seniorii lui Dinamo unul dintre pilonii naționalei Ucrainei, stoperul Ilya Zabarnyi, 23 de ani, cumpărat vara trecută de PSG cu 63 de milioane de euro de la Bournemouth.

