„Nu contează adversarul” Gheorghe Hagi, despre barajul din martie: „Dacă facem asta, ne vom califica” + Ce spune Ion Țiriac

Gheorghe Hagi (60 de ani), fostul lider al „Generației de aur”, a vorbit despre barajul pe care echipa națională îl va disputa în martie.

După ce a ratat primele două poziții în grupa de calificare la Campionatul European, România are totuși șansa să ajungă la turneul din Statele Unite, Mexic și Canada, prin intermediul barajului din luna martie.

Gheorghe Hagi, care a fost prezent la lansarea unei noi galerii Țiriac Collection, și a vorbit despre ce urmează pentru echipa națională.

Gheorghe Hagi, despre șansele României la baraj: „Orice se poate întâmpla”

„Regele” este de părere că, indiferent de ce adversar va întâlni România la baraj, dacă echipa se va pregăti bine iar jucătorii vor avea o atitudine bună la ora partidei, este posibilă calificarea la turneul final.

„În primul rând, felicitări că am reușit să jucăm și acest baraj. Nu s-a putut să ne calificăm din prima, dar e bine că mergem la baraj, cu încredere, convingere și curaj.

De ce nu?! E un singur meci, într-un meci orice se poate întâmpla. Contează forma de moment, sperăm să prindem o zi bună și să ne calificăm.

Oricare adversar ar fi trebuie să joci foarte bine, să prinzi o zi bună, băieții să aibă o zi bună, nea Mircea să fie inspirat în tot ce face și atunci o să ne calificăm”, a declarat Gheorghe Hagi, conform gsp.ro.

Ca selecționer, Hagi a pierdut barajul pentru Mondialul din 2002 cu Slovenia, scor general 2-3

Gheorghe Hagi: „Nu contează cine e adversarul”

„Nu contează cât de tare e adversarul, dacă va fi tare sau mai puțin tare, va fi un meci cu o presiune foarte mare, foarte important, trebuie să pregătim cele mai mici detalii și câștigat.

Sper să câștigăm și să mergem mai departe”, a spus Hagi, în legătura cu tragerea la sorți a barajului.

Întrebat dacă el crede că Mircea Lucescu va rămâne la națională și pentru duelul din luna martie, Hagi a refuzat să răspundă: „Altă întrebare”.

Ion Țiriac, despre echipa națională: „Nu trebuie să te aștepți să te califici”

Fostul tenismen Ion Țiriac crede că dacă România va juca la baraj precum în a doua repriză a partidei cu Bosnia, scor 1-3, nimeni nu ar trebui să se aștepte la o calificare.

„Ne dorim cu toții același lucru, calificarea la Campionatul Mondial. Domnul Lucescu și-a făcut un vis la finalul carierei, a pus tot ce a putut în visul ăsta.

Eu sunt ultimul dintre cele 20 de milioane care nu se pricepe la fotbal, dar după a doua repriză cu Bosnia, din păcate, nu trebuie să te aștepți să te califici la Mondiale. Punct și virgulă și am terminat!”.

România își află joi adversara din baraj

Tragerea la sorți a barajelor pentru Mondial va avea loc joi, de la ora 14:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro.

România se află în urna a doua valorică, după ce a încheiat pe locul al treilea în preliminarii, după Austria și Bosnia. „Tricolorii” au șansa de a juca la baraj după ce au câștigat grupa din Nations League.

Cum arată urnele de la baraj

Urna 1: ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA;

ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA; Urna 2: POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA;

POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA; Urna 3: IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO;

IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO; Urna 4: ROMÂNIA, SUEDIA, MACEDONIA DE NORD, IRLANDA DE NORD.

Cum poate arăta traseul spre CM 2026:

Ruta infernală: Italia (semifinale), Polonia (finală);

Italia (semifinale), Polonia (finală); Ruta mai accesibilă: Ucraina (semifinale), Kosovo (finală).

Cum se desfășoară barajul

În play-off merg 16 echipe, cele 12 echipe de pe locul 2 din preliminarii, plus cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Nations League, care au ratat primele două locuri în calificări.

Vor împărțite în 4 urne valorice, primele 3 după clasamentul FIFA, ultima cu echipele din Liga Națiunilor și se vor forma 4 mini-turnee cu semifinale și o finală. Toate meciurile vor fi într-o singură manșă.

Semifinalele vor fi găzduite de echipele din urnele 1 și 2, care se vor încrucișa cu cele din 4, respectiv 3. Gazdele finalelor vor fi alese prin tragere la sorți. Cele 4 câștigătoare ale mini-turneelor merg la Mondial.

Semifinalele vor avea loc pe 26 martie, în timp ce finalele se vor disputa pe 31 martie.

