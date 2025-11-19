Noi urâm barajele! „Tricolorii” s-au simțit rău când calificarea a depins de un duel decisiv.  Le-am pierdut pe toate!

România se pregătește de play-off-ul CM 2026, dar a fost învinsă la fiecare astfel de încercare.

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în cele patru confruntări decisive din trecut.

Doar locul 3 în grupă, după Austria și Bosnia, naționala așteaptă să vadă pe cine va înfrunta în barajul Mondialului.

Trecutul cu deziluzii: 4 baraje, 4 eșecuri!

Joi, la tragerea la sorți de la Zurich, va intra în urna a patra. Și nu va avea o semifinală ușoară: Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina, un singur meci în deplasare!

Istoria nu ne transmite un semnal pozitiv. De fiecare dată când a jucat totul într-un play-off decisiv, România a pierdut.

Nu s-a calificat niciodată la un turneu final din baraj, nici la CM, nici la CE! Patru confruntări, patru înfrângeri.

EURO 1972. Ne-a bătut Ungaria în al 3-lea joc. Lucescu era căpitan

Generația care a participat la Mondialul din 1970 a disputat 3 partide cu Ungaria pentru CE 1972.

La acea vreme, dacă era egal tur-retur, se mai juca o „finală” pe teren neutru.

Mircea Lucescu, jucător, la națională Foto: Imago

După 1-1 la Budapesta (gol L. Sătmăreanu) și 2-2 la București (Dobrin, Neagu), am pierdut la Belgrad, 1-2 (Neagu).

Pe 17 mai 1972, am cedat în minutul 89! Mircea Lucescu era și atunci căpitanul selecționatei, la fel ca la CM 1970. Pe bancă era Angelo Niculescu.

26 de ani avea Mircea Lucescu când a pierdut barajul cu Ungaria, în primăvara lui 1972

CM 2002. Surprinși de debutanții sloveni. Ne-am împotmolit în noroiul din Ghencea

În toamna lui 2001, am înfruntat cel mai slab adversar posibil în baraj. Slovenia nu jucase niciodată la Mondial până atunci.

Cu Gică Hagi selecționer, am fost surprinși în ambele manșe:

10 noiembrie 2001, 1-2 la Ljubljana, deși Marius Niculae a deschis scorul. Osterc a înscris golul victoriei slovene, cu un voleu din unghi, din afara careului.

Fundașul sloven Milinovic a mai respins o dată din fața lui Ganea în Ghencea Foto: GettyImages

14 noiembrie 2001, 1-1 la București. Rudonja a înscris pe contraatac, Contra a egalat, însă nu am mai concretizat nicio ocazie în noroiul din Ghencea.

CM 2014. Nici Pițurcă n-a reușit. Învins de Fernando Santos

Grecia nu mai era nici pe departe echipa care cucerise titlul la Euro 2004, dar tot ne-a fost superioară în dubla de play-off.

15 noiembrie 2013, 1-3 la Pireu. Bogdan Stancu a egalat pe „Karaiskakis”, însă am mai luat două goluri, de la Salpingidis și Mitroglou.

Chiricheș a purtat banderola contra Greciei Foto: Sport Pictures

19 noiembrie 2013, 1-1 la București. Grecii au înscris în ambele porți. Mitroglou, cu două goluri în tur, a punctat în prima repriză pe Arena Națională, apoi Torosidis și-a bătut propriul portar.

Victor Pițurcă, depășit tactic de portughezul Santos, campion european cu un deceniu înainte.

EURO 2021. Nordicii lui Sigurdsson ne-au trimis acasă în semifinale

Ultima dată când am fost în play-off am suferit în nordul continentului, în 2020, într-o perioadă afectată de pandemia de coronavirus, care a împins turneul final în 2021.

La tragerea la sorți, naționala lui Mirel Rădoi a primit Islanda în semifinale (în deplasare) și Ungaria în finală.

Nu a mai ajuns la confruntarea împotriva maghiarilor.

Pe 8 octombrie 2020, am pierdut la Reykjavik, 1-2. După 34 de minute, era deja 0-2, ambele goluri marcate de starul islandezilor, Gylfi Sigurdsson.

Maxim a redus scorul din penalty, dar „tricolorii” nu au putut egala. Și adio Euro!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport