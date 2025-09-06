„Drăguș nu respectă ce i se cere!” De ce e supărat Lucescu pe atacantul naționalei: „Asta e problema lui” +22 foto
Denis Drăguș, prins între doi adversari Foto: Raed Krishan
Nationala

„Drăguș nu respectă ce i se cere!” De ce e supărat Lucescu pe atacantul naționalei: „Asta e problema lui”

Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
Publicat: 06.09.2025, ora 10:41
Actualizat: 06.09.2025, ora 10:42
  • Mircea Lucescu l-a criticat pe Denis Drăguș nu doar pe teren la 0-3 cu Canada, ci și la conferință. Ce nu i-a plăcut selecționerului, ce sfat i-a dat și ce speră de la atacant.

Denis Drăguș e apreciat de Mircea Lucescu pentru calitățile sale, dar și criticat deseori pentru erorile tactice, de poziționare, făcute pe teren.

Selecționerul i-a înlocuit simultan pe el și pe Man vineri seară, la 0-3 în fața Canadei. Dar numai pe Drăguș l-a ținut zeci de secunde în fața băncii de rezerve să-i explice ce a greșit.

Lucescu despre Drăguș: „A pierdut câteva mingi la care adversarii au profitat”

„Il Luce” a vorbit și la conferință despre vârful „tricolorilor”. A spus de ce îl ceartă și a punctat marele lui minus.

„Drăguș este un jucător cu calități extraordinare, de viteză, de forță, de angajament, face un bun presing, se luptă.

Problema lui e că nu respectă ce i se cere”, a declarat Lucescu.

Cum Munteanu s-a accidentat, Lucescu va juca tot cu Drăguș la Nicosia, cu Cipru Foto: Raed Krishan Cum Munteanu s-a accidentat, Lucescu va juca tot cu Drăguș la Nicosia, cu Cipru Foto: Raed Krishan
Cum Munteanu s-a accidentat, Lucescu va juca tot cu Drăguș la Nicosia, cu Cipru Foto: Raed Krishan

Ce i-a plăcut: „Când a jucat în fața porții, a fost foarte periculos”.

Ce nu i-a plăcut: „Când a venit la mijlocul terenului și a vrut să joace altfel decât trebuie să joace în acea zonă, a pierdut câteva mingi la care adversarii au profitat și au declanșat contraatacuri”.

Lucescu: „Drăguș va fi alt tip de jucător când va învăța să joace acolo”

I-a explicat și de ce e bine să rămână în careu sau în apropierea lui:

„S-a dus în partea dreaptă. I-am zis: «Ieși din zona de 16 metri și ții de minge, adversarii te accidentează foarte ușor. În fața porții, nimeni nu te atacă să te lovească»”.

A constatat cu regret: „Din păcate, suntem în situația în care avem un singur vârf de atac”.

Și-a amintit de Louis Munteanu: „Ați văzut și cu Louis ce s-a întâmplat la încălzire”. Care e diagnosticul? „Vedem mâine (n.r. - sâmbătă). Doctorul spune că a simțit o durere puternică la mușchii gemeni”.

Voia să-l vadă și pe Munteanu jucând: „Aș fi vrut să fie și Louis, pentru că avem nevoie de un vârf autentic în fața porții”.

S-a întors la Drăguș: „El e mai bun de zonă laterală decât de zonă centrală. Dar când va învăța să joace acolo va fi un alt tip de jucător”. 

echipa nationala a romaniei Echipa Nationala mircea lucescu canada denis dragus
