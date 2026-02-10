Într-o convorbire telefonică, Il Luce i-a transmis lui Gică să fie pregătit să ia echipa națională, „dacă eu nu voi mai putea”.

Mircea Lucescu va afla săptămâna viitoare, după o investigație medicală în Belgia, dacă va continua ca selecționer.

„Viața e prea scurtă pentru a nu-ți asuma riscuri! Singurul eșec în viață e să nu încerci”. Acesta e mesajul schioarei Lindsey Vonn, după accidentarea pe care a suferit-o la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026.

Suferința lui Lucescu

Zilele trecute, un pacient de 80 de ani, internat la Spitalul Universitar din București, l-a apelat pe un vechi prieten, care tocmai și-a aniversat împlinirea vârstei de 61 de ani. Mircea Lucescu l-a sunat pe Gheorghe Hagi.

Lucescu a avut săptămâni complicate în finalul de 2025 și începutul lui 2026. Antrenorul „naționalei” are suferințe care l-au făcut să se trateze într-unul dintre programele naționale de boli cronice din România. Ca oricare dintre noi și el plătește, de multă vreme, taxe și impozite aici. Și are nevoie acum de această asistență.

Când decizia nu mai e a ta, ci a organismului tău

În ciuda problemelor semnificative de sănătate, Lucescu a continuat să fie zi de zi conectat pentru pregătirea meciului cu Turcia. Fișe ale jucătorilor, meciuri vizionate în care evoluează fotbaliști turci de națională, discuții cu secunzii, cu stranierii noștri.

Când un om face asta, între tratamentul cu perfuzii, înseamnă că el continuă să pună pe primul plan pasiunea și nu sănătatea. Pasiune care ne ajută să mergem înainte.

Problemele medicale sunt cele care îl pot obliga să se oprească din a antrena. Oricâtă pasiune ai avea pentru ceea ce ai făcut timp de peste 60 de ani, vine un moment în care trebuie să te oprești, chiar dacă nu vrei. Nu mai e decizia ta, e a organismului tău.

Și-a dus jucătorii, la propriu, până la poarta școlii

Lucescu s-a construit pe sine ca să încerce. Să încerce să lase ceva cu adevărat valoros în urma lui. Cum? Să salveze jucători capricioși, să ridice echipe de la talentul jucătorilor, să educe și să pună pe picioare sportivi tineri. Pe unii dintre aceștia, i-a dus de mână, la propriu, nu doar pe teren, ci până la poarta școlii.

Poate depune mărturie Răducioiu. Și nu numai el. Pentru că Lucescu n-a câștiga doar trofee, meciuri, faimă și bani, ci și statutul de om care clădește, nu doar spoiește.

Guardiola despre Cruyff

Guardiola a spus la dispariția lui Cruyff: “El a creat Capela Sixtină, iar antrenorii care au urmat la Barcelona, incusiv eu, am adăugat doar câteva tușe”.

Cam așa stau lucrurile și cu Lucescu. Când în anii ‘80 analiza adversarii până și la antrenamente, mulți nici nu luau în calcul studiul echipelor cu care urmau să joace.

„Gică, să fii pregătit!”

Astăzi, Lucescu nu e preocupat doar de sănătatea lui, ci mai ales ce se va întâmpla cu naționala dacă el nu va putea să pregătească meciul cu Turcia. Și caută soluții. Lucescu l-a sunat pe Hagi să-i transmită La Mulți Ani pe 5 februarie. Și i-a spus ceva: „Gică, pregătește-te să o preiei. Să iei naționala, în caz că eu nu o să pot!”.

Gică Hagi și Mircea Lucescu

Consultul pe care Lucescu îl va face în Belgia zilele viitoare va fi decisiv. Iar antrenorul știe că există și varianta în care va fi obligat să renunțe.

Riscul în cariera sportivilor și antrenorilor

Hagi ar vrea să ia naționala, dar după baraj. Înainte, ar fi un risc. Numai că, vorba lui Vonn, rupându-și a doua oară piciorul pe pârtie în interval de o săptămână: „Viața e prea scurtă pentru a nu-ți asuma riscuri”.

Lucescu crede, trecând de 60 de ani, Hagi are obligația de a risca. Așa cum a făcut el la 34 de ani, când a preluat-o pe Corvinul, apoi când a luat naționala într-un moment de derivă sau când și-a asumat să meargă la Dinamo, Steaua dominând deja fotbalul intern și internațional. Și-a asumat riscuri chiar și la 79 de ani, când a revenit pe banca naționalei, dar și când a antrenat într-o țară aflată în război și când a trecut de la o rivală la cealaltă și pe toate la un loc le-a făcut pe rând campioane.

Lucescu n-a obținut un răspuns ferm din partea lui Hagi. Zilele însă trec, momentul în care medicii din străinătate îl vor anunța pe Lucescu dacă poate sau nu să mai profeseze se apropie. Iar Il Luce continuă să fie preocupat de ceea ce lasă în urma lui.

Încă suntem pe mâini bune

Acum 43 de ani, Lucescu îl lua pe Hagi și îl debuta la națională. Gică avea doar 18 ani. A fost doar unul dintre riscurile pe care Il Luce și le-a asumat ca antrenor. Astăzi, mentorul crede că e rândul lui Hagi să-și asume să riște. Dar mentorul știe că decizia aparține fiecăruia. Acesta este dreptul lui Hagi, să aleagă.

Până la urmă însă, altceva e important. Dacă Mircea Lucescu și Gică Hagi discută la telefon, unul de pe patul de spital, celălalt cu îndatoriri de patron și de proaspăt bunic, preocupați fiind de soarta naționalei, atunci noi, cei care iubim fotbalul, ar trebui să fim măcar un pic mai liniștiți și mai optimiști. Capela Sixtină a fotbalului românesc încă e pe mâini bune.