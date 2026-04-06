Conducerea Spitalului Universitar din București a oferit, luni, noi detalii privind situația în care se află Mircea Lucescu (80 de ani).

Medicii iau în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO). Detalii, mai jos.

În după-amiaza zilei de luni, o ședință a avut loc în cadrul spitalului, la scurt timp după ce conducerea a informat că nu sunt elemente noi în privința stării de sănătate a fostului selecționer.

Mircea Lucescu ar putea suferi o intervenție chirurgicală de tip ECMO

Medicii, alături de familia lui Mircea Lucescu, au stabilit că vor merge, momentan, pe același tratament de până acum, iar, după o reevaluare ce va avea loc marți, vor stabili dacă intervenția chirurgicală este necesară.

„În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe dl Mircea Lucescu (cardiologie, ATI, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franța, la solicitarea familiei. La această întâlnire a participat și familia pacientului.

Pentru moment decizia este că se vă continua tratamentul inițiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia.

În cursul zilei de mâine, starea pacientului vă fi reevaluată și se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO). Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situației medicale a pacientului”, se arată în comunicatul emis de Spitalul Universitar.

Ce presupune un sistem ECMO

„Oxigenarea prin membrană extracorporală, așa-numitul „plămân artificial”, pe scurt ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) este o procedură medicală avansată care oferă suport respirator și cardiac temporar pacienților aflați în insuficiență cardiacă sau insuficiență respiratorie amenințătoare de viață.

ECMO este utilizată în situații critice, atunci când alte metode de tratament nu mai sunt suficiente. ECMO este practic un mini-sistem de circulație extracorporală ce poate fi implantat rapid de către o echipă specializată de terapie intensivă.

Funcționarea ECMO implică extragerea sângelui din corpul pacientului, oxigenarea acestuia printr-o membrană specială care acționează similar plămânilor și apoi reintroducerea sângelui oxigenat în corp. Sistemul poate ajuta la susținerea funcției plămânilor și a inimii, permițând organelor pacientului să se odihnească și să se recupereze”, explică sanador.ro.

Deși ECMO poate salva vieți în cazuri de insuficiență respiratorie sau cardiacă severă, fiind o procedură invazivă și complexă, vine și cu riscuri.

Cum funcționează ECMO FOTO Imago

Printre riscurile posibile ale ECMO se numără:

Sângerări

Cheaguri de sânge

Tulburări de coagulare, denumite coagulopatie

Infecții

Probleme de circulație și leziuni la nivelul membrelor

Convulsii

Accident vascular cerebral

Leziuni pulmonare

Complicații renale

Disfuncție multiorganică

