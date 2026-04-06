Medicii au decis ce fac cu Lucescu Noi detalii de la Spitalul Universitar: decizia luată de specialiști. Ce se va întâmpla mâine și ce a solicitat familia
Mirela Neag , Dan Udrea , George Neagu
alt-text Publicat: 06.04.2026, ora 18:17
alt-text Actualizat: 06.04.2026, ora 18:39
  • Ce se va întâmpla cu Mircea Lucescu (80 de ani), după ce starea fostului selecționer s-a agravat în aceste zile, în rândurile de mai jos.

Mircea Lucescu se află în continuare în comă indusă, la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar.

Pe parcursul nopții trecute și a acestei dimineți nu au apărut schimbări în starea fostului selecționer, care rămâne critică.

18:13 Spitalul Universitar a anunțat ce s-a decis în ședință

„În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe dl Mircea Lucescu (cardiologie, ATI, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează in Franța, la solicitarea familiei. La această întâlnire a participat și familia pacientului.

Pentru moment decizia este că se va continua tratamentul inițiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia.

În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată și se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO).

Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situației medicale a pacientului”, a transmis Spitalul Universitar într-un comunicat de presă.

Poți găsi mai jos detalii suplimentare despre ce este sistemul ECMO:

14:00 Comunicatul Spitalului Universitar

„In Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti sunt internati in acest moment aproape 800 de pacienti. Fiecare cu viata lui, problemele lui de santate, povestea lui, familia lui. Interesul public manifestat fata de un pacient trebuie sa respecte intimitatea, dreptul la confidentialitate, demnitate, liniste.

Facem un apel la presa sa respecte aceste principii si sa nu mai preia informatii incorecte sau inexacte. Comunicatele oficiale ale SUUB contin datele corecte si exacte.

Facem precizarea ca nu sunt elemente noi in evolutia starii de sanatate a dlui Mircea Lucescu si ca vom reveni cu informatii in curand, sau daca va fi necesar.
La acest moment se desfasoara o intalnire complexa a personalului medical, pentru a decide conduita terapeutica imediata a acestui caz.

SUUB a comunicat pas cu pas asupra acestui subiect de interes public”.

Spitalul Universitar va veni cu noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu

Conform informațiilor obținute astăzi de GOLAZO.ro, în această după-amiază, Spitalul Universitar, acolo unde este internat Mircea Lucescu, va transmite un comunicat oficial după ora 16:00.

Tot surse medicale din conducerea spitalului Universitar susțin că în jurul ore 14:30, toți factorii de decizie ai spitalului implicați în cazul lui Lucescu vor decide „ce conduită terapeutică vor alege”.

Practic, vor decide dacă există posibilitatea unei intervenții chirurgicale și dacă Lucescu poate suporta o astfel de procedură.

GOLAZO.ro i-a solicitat oficial un punct de vedere dr Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar, despre dorința familiei lui Lucescu de a-l muta la o clinică din afara României, informație oferită, duminică, de site-ul nostru:

Nu ne opunem la nimic ce poate fi în folosul sănătății vreunui pacient. Nimeni nu se poate opune la nimic care poate face bine într-un fel sau altul”, a spus Cătălin Cîrstoiu.

Mutat la terapie intensivă

Duminică dimineață, Spitalul Universitar a emis un comunicat de presă în care anunța că starea lui Lucescu este gravă:

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”.

Cătălin Cîrstoiu, managerul spitalului unde se află Lucescu, a acceptat să explice pentru GOLAZO.ro exact cum s-au derulat evenimentele de vineri.

„Înainte de externare, domnul Mircea Lucescu a parcurs un set de analize, așa cum se procedează cu orice pacient care urmează să plece din spital. Medicii au observat că are o tensiune foarte mică, moment în care s-a luat decizia de a-i fi efectuat un EKG. Atunci s-a observat că e un infarct în constituire. În acel moment s-a intervenit imediat și chiar dacă infarctul s-a produs, pacientul a fost stabilizat”, a declarat, vineri, Cătălin Cîrstoiu pentru GOLAZO.ro.

Vineri, Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut, chiar în ziua în care trebuia să fie externat din spital.

Fostul selecționer a fost mutat, ulterior, la Terapie Intensivă, după ce starea lui s-a agravat.

Lucescu în 2026: fibrilații, gripă, infecție, tahicardie, infarct miocardic

Mircea Lucescu a stat jumătate din timp în acest an 2026 în spital. Mai întâi s-a ales, la început de ianuarie, cu fibrilații, apoi a fost internat din cauza unei gripe severe, după care a suferit o infecție de la un furuncul.

Ulterior a mers și la o clinică din Belgia, pentru a cere o a doua părere din partea unui oncolog român renumit care profesează acolo. Duminica trecută a avut acea sincopă la Mogoșoaia, în timp ce le ținea ședința tehnică jucătorilor: a suferit o tahicardie ventriculară.

Mircea Lucescu a încheiat conturile cu echipa națională joi, după ce a fost vizitat la spital de Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță.

Lucescu a fost selecționer între august 2024 și aprilie 2026, timp în care a stat pe bancă în 17 meciuri. La partida cu Turcia, din 26 martie, a doborât recordul mondial all-time în privința celui mai în vârstă selecționer care conduce o echipă la un meci. La acel moment Lucescu avea 80 de ani și 240 de zile.

