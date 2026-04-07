„Inima, creierul și plămânii sunt extrem de șubrezite” Un cardiolog explică de ce medicii care îl tratează pe Lucescu au renunțat la procedura ECMO

Mircea Lucescu (80 de ani) este în continuare în stare gravă, fiind internat încă de pe 29 martie la Spitalul Universitar de Urgență București.

După ședința de astăzi, medicii care îl tratează pe fostul selecționer au renunțat la intervenția chirurgicală ECMO.

În urma unui CT, lui Mircea Lucescu i-au fost descoperit multiple AVC-uri, dar și mai multe cheaguri de sânge în plămâni.

Conform surselor GOLAZO.ro de la Spitalul Universitar, după ce au aflat rezultatele, medicii au decis să renunțe la efectuarea procedurii ECMO din cauza stării extrem de fragile în care se află Lucescu.

Un cardiolog explică de ce medicii care îl tratează pe Lucescu au renunțat la procedura ECMO

Doctorul Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”, a explicat de ce echipa medicală a luat această decizie.

„În principiu, procedura de circulație extracorporală mecanică prezintă și ea riscuri, adică nu e o procedură care să nu prezinte riscuri la momentul în care este inițiată. Unul dintre riscuri e apariția de cheaguri. Acum, în contextul în care există deja cheaguri apărute în corp, s-ar putea ca riscul de montare a unui astfel de dispozitiv să fie mai mare decât potențialele beneficii.

Cel mai important e să ai statusul clinic exact al pacientului pentru a decide asta. Cu siguranță, echipa multidisciplinară de la Universitar are toate datele pentru a lua cea mai bună decizie pentru pacient”, a explicat Dr. Ștefan Busnatu pentru gsp.ro.

Din păcate, aceste lucruri arată că nu doar inima e extrem de șubrezită, cât și creierul și plămânii. Din cauză că s-au format cheaguri de sânge pe circulație, și creierul, și plămânii au început să sufere foarte mult. Sunt cheaguri de sânge care au plecat și spre cap, dând accident vascular cerebral, au plecat și în arterele care intră în plămâni. Dr. Ștefan Busnatu

Cele mai noi informații despre starea lui Lucescu: „Multiple AVC-uri si focare de trombembolism pulmonar”

Il Luce a fost supus unui nou set de investigații azi, iar Spitalul Universitar face următoarele precizări:

pacientul a fost supus astazi unei investigatii CT complexe

⁠medicii care ingrijesc pacientul au analizat in detaliu situatia, informand familia

⁠la examinarea CT s-au evidentiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale si focare de tromboembolism pulmonar.

⁠pacientul va ramane sub supravegherea stricta a echipei pluridisciplinare din SUUB.

SUUB va reveni cu informatii publice.

