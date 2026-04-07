„Sunt la curent cu tot” Mesajul lui Cornel Dinu despre Mircea Lucescu, aflat în stare critică: „El a avut și o suferință colaterală”
Cornel Dinu și Mircea Lucescu. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
alt-text Publicat: 07.04.2026, ora 16:14
alt-text Actualizat: 07.04.2026, ora 16:28
  • Cornel Dinu (77 de ani), fostul mare fotbalist de la Dinamo, a vorbit despre starea de sănătate a fostului selecționer Mircea Lucescu (80 de ani).
  • Lucescu se află internat la Terapie Intensivă, în stare critică, la Spitalul Universitar de Urgență București.

Starea lui Mircea Lucescu (80 de ani), internat de pe 29 martie, continuă să se degradeze, iar medicii au decis să renunțe la efectuarea procedurii ECMO, din cauza stării extrem de fragile în care se află fostul selecționer.

Mesajul lui Cornel Dinu despre Mircea Lucescu, aflat în stare critică: „El a avut și o suferință colaterală”

„Aproape în fiecare zi vorbesc la Spitalul Universitar. Coincidența face ca una dintre doctorițele de acolo să fie verișoară primară cu nora mea. Și mă ține în fiecare la curent cu tot ce se întâmplă acolo. Dar eu nu fac public.

Mă rog în fiecare moment pentru el, să își revină și să poată să se întoarcă la familie, indiferent de ce va reprezenta viitorul din punctul de vedere al existenței sale.

Problema la el e că a avut și o suferință colaterală care l-a adus în această suferință cardiacă”, a spus Cornel Dinu, conform fanatik.ro.

El a fost dedicat echipei naționale, fotbalului românesc și a considerat că e o datorie să fie alături de fotbalul românesc, să reușească această calificare și uite că tocmai acest stres l-a doborât Cornel Dinu

Cornel Dinu și Mircea Lucescu au fost colegi atât la Dinamo, cât și la echipa națională a României.

Cei doi au ajuns mai târziu și rivali ca antrenori, în campionatul românesc, când Mircea Lucescu era la Rapid, iar Cornel Dinu la Dinamo.

Marian Andronache, medicul care l-ar putea opera pe Mircea Lucescu

Luni, la Spitalul Universitar din București a avut loc o ședință la care au participat mai mulți medici și familia lui Mircea Lucescu (80 de ani), unde s-a luat o decizie în privința situației în care acesta se află.

Medicii au decis ca în cazul fostului selecționer să fie continuat, momentan, același tratament, o nouă evaluare efectuată marți urmând să stabilească dacă Lucescu va fi supus unei intervenții chirurgicale complexe, care ar putea fi efectuată de un medic cardiolog român care activează în Franța.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, intervenția chirurgicală ar presupune montarea unui sistem de tip ECMO, iar medicul Marian Andronache ar urma să fie cel care va face operația.

Medic cu numeroase studii și certificări obținute în afara României, Andronache a participat și la ședința de la spital, la cererea familiei Lucescu.

Doctorul Marian Andronache a obținut diploma de medic în 1991 la Cluj-Napoca, oraș în care avea s-o obțină și pe cea de specialist în cardiologie în 1999, la Universitatea „Iuliu Hațieganu”.

Ulterior, a obținut mai multe diplome și certificări în Franța și Elveția, iar în 2004 a fost înregistrat în Ordinul Medicilor din „Hexagon”, conform nord.ro.

În 2007 a obținut dreptul de practică medicală și a calificării în Cardiologie și Boli Vasculare în Franța, iar în 2015 a obținut recunoașterea dreptului de practică medicală în Elveția, în același an fiind înregistrat și în registrul federal elvețian al medicilor.

În prezent, Andronache este medic cardiolog la un spital de stat din Nancy, unde lucrează din 2008, dar și la Clinica Alleray Labrouste din Paris, din 2021.

A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
