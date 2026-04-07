Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu

Comitetul Executiv al FRF urmează să valideze miercuri, 8 aprilie, numirea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al echipei naționale, după ce FRF a anunțat oficial, pe 2 aprilie, încheierea mandatului lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Deși, la nivel oficial, procedura descrisă de Federație sugerează un proces decizional colectiv, în culise există convingerea că totul este deja stabilit.

Gheorghe Hagi (61 de ani) este dat ca sigur viitorul selecționer, fiind alesul de mai mult timp al președintelui FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani).

Comitetul Executiv, doar o formalitate: Gică Hagi, noul selecționer!

Comisia Tehnică a FRF s-a întrunit pe 3 aprilie sub conducerea directorului tehnic, Mihai Stoichiță (71 de ani), pentru a analiza situația băncii tehnice a primei reprezentative.

La finalul ședinței, Mihai Stoichiță a anunțat că Gheorghe Hagi a fost propus în unanimitate pentru funcția de selecționer.

Al doilea pe lista nominalizărilor s-a aflat Edward Iordănescu, antrenorul care a calificat România la EURO 2024.

Varianta Edi Iordănescu nu intră în discuție

În ciuda acestui consens aparent, în ultimele zile au apărut unele discuții în mediul fotbalistic despre o posibilă răsturnare de situație, în care Edi Iordănescu ar putea redeveni o opțiune reală.

Totuși, surse din anturajul selecționerului care a dus România până în optimi la EURO 2024 au infirmat categoric acest scenariu, susținând că nu există nicio posibilitate ca Edi Iordănescu să revină în acest moment pe banca echipei naționale.

Procedura FRF pentru numirea noului selecționer

Conform calendarului oficial anunțat de Federația Română de Fotbal, procedura de numire a noului selecționer este următoarea:

„Propunerile Comisiei Tehnice vor fi înaintate Comitetului Executiv, iar membrii acestuia vor vota persoana (sau persoanele) cu care se vor demara negocierile, stabilind totodată, prin vot, coordonatele financiare și condițiile contractuale.

Ulterior, după primirea mandatului, președintele FRF va purta negocierile finale cu candidatul sau candidații selectați.

Anunțul oficial și prezentarea noului selecționer al Echipei Naționale vor avea loc imediat după semnarea documentelor contractuale, în cadrul unei conferințe de presă a cărei dată o vom comunica pe canalele FRF”.

„Comitetul Executiv nu decide, în realitate”

Un fost membru al Comitetului Executiv al Federația Română de Fotbal a declarat pentru GOLAZO.ro că procedura prezentată oficial nu reflectă modul în care sunt luate, în practică, deciziile.

„E o minciună că va stabili Comitetul Executiv selecționerul. Am participat la numirea a cinci selecționeri. În afară de perioadă și obiective, și acelea nu foarte punctuale, Comitetul doar mandatează președintele Federației”, susține fostul federal.

În ceea ce privește componenta financiară, aceeași sursă precizează că aceasta nu este niciodată stabilită în Comitetul Executiv.

„El negociază suma cu selecționerul, condițiile și tot. Membrii nu știu niciodată valoarea reală a contractului. Nu s-a procedat niciodată așa. E doar o formalitate”.

300.000 de euro este salariul anual pe care urmează să îl primească Gică Hagi ca selecționer al naționalei României. El va avea un contract pe 4 ani

Hagi revine după aproape 25 de ani pe banca tricolorilor

Gică Hagi a mai fost selecționer al României, dar doar pentru o scurtă perioadă în 2001. A preluat naționala după plecarea lui Boloni, însă a pierdut barajul pentru Mondial cu Slovenia, 1-2 în deplasare, 1-1 în Ghencea, după care a demisionat.

La acel moment avea doar 36 de ani și se retrăsese din cariera de fotbalist de numai două luni.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, îi va propune lui Gică Hagi o înțelegere pe 4 ani, în care practic vor fi următoarele competiții sigure:

Liga Națiunior 2026, care se va juca în toamna lui 2026

Preliminariile + play-off CE 2028, în toamna lui 2027-primăvara lui 2028

Liga Națiunilor 2028, în toamna lui 2028

Preliminariile + play-off CM 2030, în toamna lui 2029 - primăvara lui 2030

Pentru Hagi, debutul în acest mandat de selecționer va fi pe 2 iunie, într-o partidă de verificare. Adversară: Georgia, meciul urmând să aibă loc în deplasare.

