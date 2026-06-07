ROMÂNIA - ȚARA GALILOR 2-1. Florinel Coman (28 de ani) a vorbit la finalul partidei din Ghencea și a anunțat că vrea să plece de la Al-Gharafa.

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Revenit la echipa națională după mai bine de un an și jumătate, Florinel Coman a înscris primul gol al reprezentativei noastre în duelul cu gruparea britanică.

ROMÂNIA - ȚARA GALILOR. Florinel Coman: „ Le-am spus celor de la Al-Gharafa că nu mai vreau să continui”

La finalul meciului, Florinel Coman a vorbit despre viitorul său și a anunțat că vrea să plece de la Al-Gharafa.

„S-a tot vorbit, la fiecare șase luni eram pe undeva, am umblat peste tot. Vă spun sincer, am vorbit cu cei de la Al-Gharafa, le-am spus că nu mai vreau să continui.

Nu știu câți știu, eu am jucat extremă dreapta acolo 90% dintre meciuri, un post care nu mă avantajează. Le-am spus că nu vreau să rămân în condițiile astea. N-am primit niciun răspuns. Mai am un an de contract.

Am vorbit cu agentul, le-am comunicat că nu vreau să continui și e normal să găsim o cale de mijloc”, potrivit digisport.ro.

Florinel Coman este dorit înapoi la FCSB, dacă va rămâne liber de contract.

„Florinel, am vorbit cu el, are de luat 2 milioane de euro. I-am zis: «Dacă îți dau ăia un milion, hai la mine şi faci încă unul!»

Florinel e altul acum. Se spovedeşte. Acum nu îi mai place vinul. L-aş vrea din toată inima pe Florinel. I-am spus că îl fac atacant ”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Coman a vorbit și despre cele două meciuri amicale ale echipei naționale, fiind optimist odată cu revenirea lui Hagi pe banca României.

„A fost un meci frumos, deschis, în care trebuia să aplicăm ce am făcut la antrenament. Cred eu că a fost un meci reușit per total.

Da, eu îl cunosc pe domnul Hagi, așa este de când îl cunosc, foarte implicat, nu contează că e meci amical, oficial, chiar antrenament.

A venit să ne ajute să ne progresăm, cu o mentalitate pe care cred că ușor-ușor o vom implementa. Sper să o ținem tot așa.

Contează foarte mult, mă bucur că am reușit să marchez cu stadionul plin pe Ghencea și sper să o mai fac. Mai avem de muncit, până la urmă au fost doar câteva zile împreună.

A venit Mister, cum a spus și dânsul, trebuie să-l cunoaștem și să ne cunoască și dânsul pe noi. Trebuie să învățăm cât mai repede și cred că vom face o treabă bună”, a mai spus Florinel Coman.

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