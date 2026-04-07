Conducerea Spitalului Universitar din București a oferit noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Comunicatul a fost trimis marți, la ora 15:30.

Fostul selecționer se află internat în spital de pe 29 martie, după ce i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale. Lucescu e la terapie intensivă, în comă.

Informații de ultimă oră despre Lucescu: „Multiple AVC-uri si focare de trombembolism pulmonar”

Il Luce a fost supus unui nou set de investigații azi, iar Spitalul Universitar face următoarele precizări:

pacientul a fost supus astazi unei investigatii CT complexe

⁠medicii care ingrijesc pacientul au analizat in detaliu situatia, informand familia

⁠la examinarea CT s-au evidentiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale si focare de tromboembolism pulmonar.

⁠pacientul va ramane sub supravegherea stricta a echipei pluridisciplinare din SUUB.

SUUB va reveni cu informatii publice.

Conform surselor GOLAZO.ro de la Spitalul Universitar, medicii au decis să renunțe la efectuarea procedurii ECMO din cauza stării extrem de fragile în care se află Lucescu.

