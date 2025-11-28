Lucescu, decizie surprinzătoare Selecționerul i-a anunțat pe șefii FRF că nu merge la tragerea la sorți , de la Washington, pentru grupele CM. Ce motiv a invocat
Mircea Lucescu (Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Nationala

Lucescu, decizie surprinzătoare Selecționerul i-a anunțat pe șefii FRF că nu merge la tragerea la sorți, de la Washington, pentru grupele CM. Ce motiv a invocat

Dan Udrea
Publicat: 28.11.2025, ora 14:00
Actualizat: 28.11.2025, ora 14:41
  • Vinerea viitoare, în SUA, vor fi stabilite cele 12 grupe ale întrecerii mondiale din vara lui 2026. România va fi în urna a 4-a
  • Deși FIFA a invitat toți selecționerii, Mircea Lucescu a luat decizia de a nu-l însoți pe Răzvan Burleanu la Washington. Motivul, în rândurile de mai jos
  • Cum arată pentru România grupa cea mai grea, cea mai ușoară și cea media, tot în articol

Cu 6 luni înaintea startului Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada, care se va disputa între 11 iunie și 19 iulie 2026, FIFA va efectua tragerea la sorți pentru completarea tuturor celor 12 grupe.

E prima ediție extinsă a Mondialului, cu nu mai puțin de 48 de țări, 50% în plus față de Qatar 2022. Țintarul va fi stabilit vinerea viitoare, pe 5 decembrie, la Washington.

Din delegația pe care FRF o va deplasa în SUA va lipsi chiar Mircea Lucescu. Selecționerul i-a informat deja pe cei de la Casa Fotbalului că nu va da curs invitației forului prezidat de Infatino, care își dorește să aibă la Washington toți selecționerii celor 64 de naționale care se vor afla în urne.

La fel ca România, care nu e sigură de prezența la CM, dar va disputa barajul din martie, în urne se vor afla și celelalte naționale implicate în play-off-uri, în total alte 21 de reprezentative.

Mircea Lucescu nu merge la tragerea la sorți pentru grupele CM 2026

De ce va absenta Mircea Lucescu? Conform celor din FRF el și-a argumentat decizia prin faptul că drumul până în SUA ar fi fost extrem de greu de suportat.

Cele 12 ore cu avionul, pe ruta Istanbul - Washington, l-au determinat pe Lucescu să renunțe. „Sunt operat de coxartroză la ambele șolduri, ar fi efectiv un efort ieșit din comun să merg până în SUA doar pentru tragerea la sorți”, le-a transmis selecționerul.

În plus, FIFA nu are și alte activități specifice pe partea tehnică, ci doar obișnuitele declarații pentru presă pe care selecționerii le vor susține după aflarea grupelor finale.

Ultima operație de coxartroză pe care a suferit-o a fost la începutul acestui an, în București și a avut nevoie de o recuperare care a durat o lună.

80 de ani
a împlinit Mircea Lucescu în iulie. Dacă România se va califica, el va fi cel mai în vârstă selecționer de la Mondial

Totuși, șefii FRF nu văd în gestul lui Lucescu un indiciu că nu ar dori să continue pe banca naționalei la baraj. Tocmai de aceea, Luce ar ținut să fie prezent la tragerea la sorți pentru play-off, care a fost săptămâna trecută la Zurich, pentru a oferi un mesaj public că el va fi implicat în această acțiune.

Mai mult, după tragerea la sorți, în care România a aflat că va evolua cu Turcia, în semifinală, în deplasare, după care, în caz de victorie, cu una dintre Slovacia și Kosovo, tot pe teren străin, Mircea Lucescu le-a dezvăluit celor din FRF câteva dintre lucrurile pe care le gândește cu privire la strategia pentru primul joc cu Turcia, din 26 martie.

Fără Lucescu, delegația FRF va cuprinde doar 4 nume: președintele Răzvan Burleanu, secretarul general Radu Vișan, team-managerul naționalei Cătălin Gheorghiu și ofițerul de presă Cătălin Popescu.

România va fi, la fel ca orice echipă care va ajunge la CM din play-off, în ultima urnă valorică. Iar modul în care se prezintă acestea, deschid următoarele variante:

CEA MAI GREA GRUPĂ

  • Argentina
  • Maroc
  • Norvegia
  • România

CEA MAI UȘOARĂ GRUPĂ

  • Canada
  • Australia
  • Tunisia
  • România

GRUPĂ MEDIE CA DIFICULTATE

  • Olanda
  • Iran
  • Paraguay
  • România

Naționala noastră n-a mai fost la un turneu final de Campionat Mondial din Frața 1998, când am câștigat o grupă cu Anglia, Columbia și Tunisia. În optimi ne-a eliminat Croația, națională ce avea să dispute semifinala competiției.

10,00
e cota pe care Superbet o oferă în dreptul pariului: România se califică la CM 2026

echipa nationala a romaniei FRF tragere la sorti mircea lucescu cm 2026
