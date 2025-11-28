„Poate fi vândut!” S-au lămurit după ce l-au monitorizat pe fotbalistul de la FCSB: „A fost cel mai bun, dar nu are cu cine” +24 foto
Darius Olaru. Foto: Sport Pictures
Europa League

„Poate fi vândut!” S-au lămurit după ce l-au monitorizat pe fotbalistul de la FCSB: „A fost cel mai bun, dar nu are cu cine”

George Neagu , Vlad Nedelea
Publicat: 28.11.2025, ora 11:49
alt-text Actualizat: 28.11.2025, ora 13:01
  • Steaua Roșie - FCSB 1-0. Impresarul Zvonko Milojkovic a dezvăluit ce părere și-au format scouterii prezenți la Belgrad despre Darius Olaru (27 de ani), căpitanul roș-albaștrilor.

Cu o zi înainte de meciul din runda 5 din Europa League, într-un interviu pentru GOLAZO.ro, Zvonko Milojkovic spunea că Darius Olaru va fi urmărit de echipe de scouting din top 5 campionate.

Steaua Roșie - FCSB 1-0. Zvonko Milojkovic: „Le-a plăcut Olaru”

Impresarul Zvonko Milojkovic susține că scouterii prezenți la meci au rămas impresionați de prestația căpitanului de la FCSB.

„Ați pierdut pentru că v-a fost teamă să jucați sau poate că atât puteți. Însă, știi că ziceam că vin niște scouteri la meci.

Le-a plăcut Olaru, pe care și eu îl văd omul numărul 1 de la voi. A fost cel mai bun! Și nici nu a stat pe jos cum speram să nu o facă.

Vedem ce o să fie, dar am vorbit cu oamenii pe care eu i-am adus la meci și au fost mulțumiți de el”, a declarat Zvonko Milojkovic pentru GOLAZO.ro.

Olaru a fost bun! E un jucător care joacă fără teamă și care încearcă mereu ceva. Greșește mingi pentru că joacă mereu spre poartă, nu ca Miculescu, Lixandru sau Șut, care dau doar pase înapoi. Zvonko Milojkovic, impresar

VIDEO. Golul marcat de Steaua Roșie în partida cu FCSB

@crvenazvezdafk

BRUUUNOOO 🔥🔥🔥

♬ original sound - FK Crvena zvezda

Zvonko Milojkovic: „Olaru poate fi vândut dacă echipa l-ar ajuta”

Impresarul sârb consideră că Olaru ar putea ajunge la o echipă mai puternică, însă jocul celor de la FCSB îl trage în jos.

Olaru poate fi vândut dacă echipa l-ar ajuta. Dar nu are cu cine! Și nu înțeleg de ce l-a schimbat. Spunea și comentatorul sârb, de ce să îl schimbe pe cel mai bun om al lor. Nu înțelegea nimeni”.

Milojkovic a explicat că cei de la Steaua Roșie sunt conștienți de valoarea lui Olaru, motiv pentru care și-au luat măsuri: „Nu ai văzut că avea mereu 2-3 oameni în jurul lui?”.

FOTO. Steaua Roșie - FCSB 1-0

Galerie foto (24 imagini)

Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO
+24 Foto
labels.photo-gallery

Pentru echipa pregătită de Elias Charalambous urmează partida de duminică cu Farul Constanța, de la ora 20:30, din cadrul etapei 18 din Liga 1.

FCSB a ajuns la a patra înfrângere consecutivă în Europa League și se află pe locul 31 în grupa principală, cu doar 3 puncte acumulate.

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul fazei principale din Europa League

Poziție/EchipăGolaverajPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon11-212
2. Midtjylland12-512
3. Aston Villa8-312
4. Freiburg8-311
5. Betis8-311
6. Ferencvaros9-511
7. Braga9-510
8. FC Porto7-410
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Genk7-510
10. Celta Vigo11-79
11. Lille10-69
12. Stuttgart8-49
13. Plzen6-29
14. Panathinaikos9-79
15. AS Roma7-59
16. Nottingham9-58
17. PAOK10-78
18. Bologna7-48
19. Brann6-38
20. Fenerbahce5-58
21. Celtic7-87
22. Steaua Roșie4-57
23. Dinamo Zagreb7-107
24. FC Basel7-76
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Ludogorets8-116
26. Young Boys7-126
27. Go Ahead Eagles4-96
28. Sturm Graz4-74
29. Salzburg5-103
30. Feyenoord4-93
31. FCSB3-83
32. Utrecht2-71
33. Glasgow Rangers2-91
34. Malmo FF2-101
35. Maccabi Tel Aviv1-141
36. Nice4-120

Steaua Rosie europa league fcsb darius olaru zvonko milojkovic
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share