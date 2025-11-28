„Poate fi vândut!” S-au lămurit după ce l-au monitorizat pe fotbalistul de la FCSB: „A fost cel mai bun, dar nu are cu cine”

Steaua Roșie - FCSB 1-0. Impresarul Zvonko Milojkovic a dezvăluit ce părere și-au format scouterii prezenți la Belgrad despre Darius Olaru (27 de ani), căpitanul roș-albaștrilor.

Cu o zi înainte de meciul din runda 5 din Europa League, într-un interviu pentru GOLAZO.ro, Zvonko Milojkovic spunea că Darius Olaru va fi urmărit de echipe de scouting din top 5 campionate.

Impresarul Zvonko Milojkovic susține că scouterii prezenți la meci au rămas impresionați de prestația căpitanului de la FCSB.

„Ați pierdut pentru că v-a fost teamă să jucați sau poate că atât puteți. Însă, știi că ziceam că vin niște scouteri la meci.

Le-a plăcut Olaru, pe care și eu îl văd omul numărul 1 de la voi. A fost cel mai bun! Și nici nu a stat pe jos cum speram să nu o facă.

Vedem ce o să fie, dar am vorbit cu oamenii pe care eu i-am adus la meci și au fost mulțumiți de el”, a declarat Zvonko Milojkovic pentru GOLAZO.ro.

Olaru a fost bun! E un jucător care joacă fără teamă și care încearcă mereu ceva. Greșește mingi pentru că joacă mereu spre poartă, nu ca Miculescu, Lixandru sau Șut, care dau doar pase înapoi. Zvonko Milojkovic, impresar

Zvonko Milojkovic: „Olaru poate fi vândut dacă echipa l-ar ajuta”

Impresarul sârb consideră că Olaru ar putea ajunge la o echipă mai puternică, însă jocul celor de la FCSB îl trage în jos.

„ Olaru poate fi vândut dacă echipa l-ar ajuta. Dar nu are cu cine! Și nu înțeleg de ce l-a schimbat. Spunea și comentatorul sârb, de ce să îl schimbe pe cel mai bun om al lor. Nu înțelegea nimeni”.

Milojkovic a explicat că cei de la Steaua Roșie sunt conștienți de valoarea lui Olaru, motiv pentru care și-au luat măsuri: „Nu ai văzut că avea mereu 2-3 oameni în jurul lui?”.

Pentru echipa pregătită de Elias Charalambous urmează partida de duminică cu Farul Constanța, de la ora 20:30, din cadrul etapei 18 din Liga 1.

FCSB a ajuns la a patra înfrângere consecutivă în Europa League și se află pe locul 31 în grupa principală, cu doar 3 puncte acumulate.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Poziție/Echipă Golaveraj Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 11-2 12 2. Midtjylland 12-5 12 3. Aston Villa 8-3 12 4. Freiburg 8-3 11 5. Betis 8-3 11 6. Ferencvaros 9-5 11 7. Braga 9-5 10 8. FC Porto 7-4 10 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Genk 7-5 10 10. Celta Vigo 11-7 9 11. Lille 10-6 9 12. Stuttgart 8-4 9 13. Plzen 6-2 9 14. Panathinaikos 9-7 9 15. AS Roma 7-5 9 16. Nottingham 9-5 8 17. PAOK 10-7 8 18. Bologna 7-4 8 19. Brann 6-3 8 20. Fenerbahce 5-5 8 21. Celtic 7-8 7 22. Steaua Roșie 4-5 7 23. Dinamo Zagreb 7-10 7 24. FC Basel 7-7 6 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 8-11 6 26. Young Boys 7-12 6 27. Go Ahead Eagles 4-9 6 28. Sturm Graz 4-7 4 29. Salzburg 5-10 3 30. Feyenoord 4-9 3 31. FCSB 3-8 3 32. Utrecht 2-7 1 33. Glasgow Rangers 2-9 1 34. Malmo FF 2-10 1 35. Maccabi Tel Aviv 1-14 1 36. Nice 4-12 0

