„E umilitor” Mihai Stoica nu-și poate explica prăbușirea campioanei FCSB: „Nu-mi doresc decât să se termine 2025”

Steaua Roșie - FCSB 1-0. Mihai Stoica (60 de ani) nu înțelege jocul campioanei și nici greșelile uriașe făcute de Siyabonga Ngezana.

FCSB a făcut un nou pas greșit în Europa și a ajuns la al patrulea eșec consecutiv în faza principală.

Steaua Roșie - FCSB 1-0 . Mihai Stoica: „ Nu-mi doresc altceva decât să se termine odată 2025”

Oficialul campioanei speră ca anul 2026 să aducă o altă față a echipei.

„Trebuie să lăsăm capul jos și… e umilitor. Ceva ce se anunța perfect să ajungă în 2-3 minute să arate dezastruos.

După o primă jumătate în care am fost bine, chiar dacă au avut și adversarii ocazii, au dat peste un Zima inspirat.

Bara lui Cisotti parcă anunța altceva. Apoi, una din nesfârșitul șir de greșeli individuale făcute de Ngezana a dus la sfârșitul jocului. Parcă a vrut să le dubleze avantajul după ce le-a mai pasat o dată.

Am avut ocazii, dar e aproape inexplicabil cum echipa asta care nu cu mult timp în urmă rămânea în 11 contra 10 și reușea să răstoarne un rezultat contra campioanei Greciei, pierde acum în superioritate.

Nu-mi doresc altceva decât să facem cât mai multe puncte în campionat și să se termine odată 2025, să ne repliem, că să putem începe 2026 cu alte auspicii”, a declarat Stoica, la Prima Sport.

VIDEO. Jucătorii de la FCSB, băgați în ședință de fani

