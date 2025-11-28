Nu a avut milă de FCSB Fostul jucător al roș-albaștrilor, uimit de ce a văzut la Belgrad: „Mai slabă decât mă așteptam”

Steaua Roșie- FCSB 1-0. Novak Martinovic (40 de ani) a analizat prestația campioanei României din partida de la Belgrad.

Prezent pe „Marakana”, fostul stoper al celor de la FCSB s-a arătat dezamăgit de ceea ce au arătat elevii lui Elias Charalambous, care nu au reușit să profite de faptul că au jucat cu un om în plus încă din minutul 27.

STEAUA ROȘIE - FCSB 1-0 . Novak Martinovic: „Mai slabă decât mă așteptam”

După un an petrecut la Pandurii Târgu Jiu și trei la FCSB, Martinovic a mers pentru 6 luni în China, înainte de a semna cu Steaua Roșie în iulie 2013.

A mai trecut și pe la OFK Belgrad, iar în vara anului 2017 s-a retras din fotbal.

„Da, am fost la meci aseară. Nu a fost un joc deloc bun al FCSB-ului, nu a arătat calitate chiar dacă a avut un om în plus mai bine de 70 de minute.

Nu au arătat nimic bun. Nu mi s-a părut că sunt puternici, nu știu de ce. Poate nu a fost ziua lor bună. Mi s-a părut FCSB mai slabă decât mă așteptam. Rezultatul spune asta.

Am zis și înainte de meci că Steaua Roșie are jucători de calitate, dar FCSB trebuia să arate mai mult. Într-adevăr, au existat unele greșeli individuale, este normal în fotbal. Nu este bine dacă se întâmplă des”, a spus Martinovic, potrivit digisport.ro.

Dezamăgit de FCSB: „Nu pot să numesc un fotbalist care mi-a plăcut”

Martinovic a explicat că sârbii se așteptau la mai mult din partea campioanei României.

„Nu este însă echipa aia puternică de care se temeau toți. Toată lumea din Serbia când a auzit că FCSB este pe locul 10 sau 11 în România a rămas uimită. Aici toată lumea spune Steaua, peste tot la televizor, nu FCSB.

Sincer, nu pot să numesc un fotbalist care mi-a plăcut în meciul de aseară. Toți au calitate, dar nu au arătat-o.

Am așteptat multe de la Tănase și de la Olaru, căpitanul. Mi se pare că Steaua Roșie a fost mai bună cu un om în minus”, a concluzionat sârbul.

13 meciuri în cupele europene a jucat Martinovic în perioada petrecută la FCSB. A marcat un gol și a oferit o pasă decisivă

VIDEO. Golul marcat de Steaua Roșie în partida cu FCSB

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Golaveraj Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 11-2 12 2. Midtjylland 12-5 12 3. Aston Villa 8-3 12 4. Freiburg 8-3 11 5. Betis 8-3 11 6. Ferencvaros 9-5 11 7. Braga 9-5 10 8. FC Porto 7-4 10 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Genk 7-5 10 10. Celta Vigo 11-7 9 11. Lille 10-6 9 12. Stuttgart 8-4 9 13. Plzen 6-2 9 14. Panathinaikos 9-7 9 15. AS Roma 7-5 9 16. Nottingham 9-5 8 17. PAOK 10-7 8 18. Bologna 7-4 8 19. Brann 6-3 8 20. Fenerbahce 5-5 8 21. Celtic 7-8 7 22. Steaua Roșie 4-5 7 23. Dinamo Zagreb 7-10 7 24. FC Basel 7-7 6 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 8-11 6 26. Young Boys 7-12 6 27. Go Ahead Eagles 4-9 6 28. Sturm Graz 4-7 4 29. Salzburg 5-10 3 30. Feyenoord 4-9 3 31. FCSB 3-8 3 32. Utrecht 2-7 1 33. Glasgow Rangers 2-9 1 34. Malmo FF 2-10 1 35. Maccabi Tel Aviv 1-14 1 36. Nice 4-12 0

