„Unul dintre adevărații creatori ai jocului” UEFA și FIFA, emoționant, după dispariția lui Mircea Lucescu

- Aleksander Ceferin și Gianni Infantino, președinții UEFA și FIFA, au reacționat în seara în care s-a stins Mircea Lucescu.
UEFA și FIFA au reacționat imediat după aflarea veștii că Mircea Lucescu s-a stins marți seară.
Ceferin: „Lucescu a modelat echipe, a inspirat jucători”
„Fotbalul european și mondial a pierdut o figură excepțională a cărei influență, statut și moștenire vor dăinui generații întregi”, a spus Aleksander Ceferin.
Președintele forului continental a continuat la fel de frumos mesajul său:
”Mircea Lucescu a fost unul dintre adevărații creatori ai jocului. Un om cu o inteligență fotbalistică rară, o demnitate și o pasiune remarcabile, a cărui contribuție la acest sport este greu de măsurat în cuvinte”.
De-a lungul unei cariere extraordinare, a câștigat admirația și respectul întregii comunități a fotbalului prin cunoștințe, leadership și angajament profund față de adevăratele valori ale jocului Aleksander Ceferin, președintele UEFA
A încheiat astfel: „Lucescu a modelat echipe, a inspirat jucători și colegi și a lăsat o amprentă de durată asupra fotbalului mult dincolo de linia terenului”.
Infantino: „Lucescu a trăit și respirat fotbal”
Gianni Infantino, președintele FIFA, a postat și el un mesaj pe InstaStory.
„Este o zi foarte tristă pentru fotbal, ne despărțim de o legendă a jocului. Mircea Lucescu a fost un om deosebit, cu care am avut privilegiul să discut de mai multe ori în ultimii ani”, a scris acesta, sub o fotografie alături de Luce și de Arsene Wenger, alt antrenor uriaș, acum director de dezvoltare a fotbalului la FIFA.
„A lăsat în urmă o adevărată moștenire, fiind căpitanul României la Cupa Mondială din 1970 și având o carieră de antrenor atât de apreciată.
Toți cei care au avut plăcerea să-l cunoască și privilegiul de a lucra cu el știu cât de mult a trăit și respirat fotbal”.
Inima mea și gândurile comunității fotbalului mondial se îndreaptă spre familia, prietenii și toți cei care l-au cunoscut. Odihnească-se în pace! Gianni Infantino, președintele FIFA