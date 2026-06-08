Morten Boesen (52 de ani), doctorul echipei naționale a Danemarcei, a oferit noi informații despre starea lui Christian Eriksen (34 de ani), după ce acesta s-a prăbușit din nou pe gazon la partida amicală cu Ucraina.

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Totul s-a întâmplat în minutul 65 al partidei de la Odense. Mijlocașul lui Wolfsburg a fost surprins de camerele TV în timp ce ducea mâna în dreptul inimii cu doar câteva secunde înainte de a se prăbuși pe gazon.

Morten Boesen: „Christian Eriksen se simte bine”

Medicul a anunțat, luni dimineață, că Eriksen este conștient și că ar putea fi externat în curând.

„Am vorbit cu Christian azi-dimineață și se simte bine. Se află alături de familia sa și este în toane bune. Se preconizează că va putea fi externat în curând și va pleca acasă. Avem grijă de jucători și de staff și ținem legătura cu ei în permanență”, a declarat Boesen, potrivit sport.tv2.dk.

Christian Eriksen a fost activ inclusiv pe Instagram astăzi. Recent, a postat o poveste în care a distribuit noul mesaj transmis de Federația Daneză de Fotbal și Morten Boesen.

Momente de panică la Danemarca - Ucraina. Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon

Momente de panică la Odense, unde, în minutul 65 al meciului de pregătire, veteranul Christian Eriksen a căzut la pământ din senin.

Mijlocașul lui Wolfsburg a fost surprins de camere în timp ce ducea mâna în dreptul inimii cu doar câteva secunde înainte să se prăbușească.

Conform TV2, medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor, iar mijlocașul danez a fost conștient. A fost înconjurat de colegi și adversari, iar camerele TV au fost întoarse către alte zone ale arenei.

Zece minute mai târziu, întreg stadionul a început să aplaude, iar Tipsbladet scrie că Eriksen s-a ridicat în picioare. Pe gazon a coborât și Sabrina, soția sa. Eriksen a fost dus la vestiare înconjurat de toți colegii.

În ceea ce ar fi fost minutul 79 al meciului, Hojbjerg, căpitanul danezilor, a revenit pe teren alături de echipa sa și i-a făcut semn arbitrului Sondre Kringstad că nu vor să mai joace. Imediat, „centralul” a fluierat finalul meciului.

La scurt timp după ce Eriksen a fost dus la spital, Morten Boesen, doctorul naționalei daneze, a vorbit despre incident: „Christian e bine, a ieșit pe propriile picioare de pe teren. Din câte am văzut, defibrilatorul funcționează cum trebuie. Și-a pierdut puțin cunoștința, dar și-a recăpătat-o foarte repede, am putut vorbi imediat cu el”.

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