„Era și părinte, și antrenor, și frate mai mare” Gabi Balint, tulburător, la dispariția lui Mircea Lucescu

Gabi Balint, cel care i-a fost jucător la națională și coleg în stafful lui Galatasaray, a vorbit despre Mircea Lucescu după vestea dispariției marelui antrenor.

Gabi Balint, 63 de ani, a fost legat de Mircea Lucescu și în cariera de jucător, și în cea de antrenor.

Balint, lansat de Lucescu la națională

Il Luce l-a promovat la echipa națională, în 1982, cu el a disputat primele 15 din cele 34 de selecții, între 1982 și 1986.

Și tot cu el a marcat atacantul primele sale două goluri printre „tricolori”.

A punctat în două amicale succesive în vara lui 1984, la 4-2 și 1-0 în fața aceleiași selecționate, China. A înscris 14 goluri în total.

Lucescu și Balint au cucerit împreună Supercupa Europei cu Galatasaray. Au învins Realul!

La începutul anilor 2000, Balint i-a fost asistent lui Lucescu în primul sezon la Galatasaray.

Au cucerit împreună Supercupa Europei cum au ajuns la Galata, pe 25 august 2000, 2-1 după prelungiri în fața lui Real Madrid, la Monte Carlo.

Jardel a deschis scorul și tot brazilianul a adus trofeul, în minutul 102.

Lucescu și Balint, la Galatasaray, într-un meci de Champions League, în 2000-2001 Foto: Imago

Și tot împreună au atins „sferturile” Ligii Campionilor, în aprilie 2001, împotriva aceluiași Real: 3-2 la Istanbul, 0-3 la Madrid.

Balint: „Lucescu știa ce simte fotbalistul”

În această seară, după ce a aflat vestea dispariției marelui antrenor, la 80 de ani, Gabi a vorbit despre el la Antena 3.

„Era și părinte, și antrenor, și frate mai mare”, a spus el, amintind că „se interesa și dacă jucătorii aveau acasă probleme în familie, stătea de vorbă cu familiile lor pentru a-i ajuta”.

Balint și Lucescu, în vara lui 2000, după ce au cucerit Supercupa Europei. Gabi, sus, primul din stânga. În fața lui, Gică Popescu. Il Luce, în primul rând, în centru. În spatele său, Gică Hagi Foto: Imago

Ce l-a impresionat cel mai mult la antrenorul Lucescu: „Transmitea foarte bine tot ce dorea jucătorilor. Tactic, sufletește, știa să-i motiveze înaintea meciurilor, știa ce simte fotbalistul”.

Sfatul lui Luce pentru jucători: „Citiți! Vă va ajuta să gândiți și pe teren mai repede”

L-a apreciat și pentru că „se perfecționa permanent. Citea enorm despre fotbal, citea o mulțime de reviste străine.

Le spunea și jucătorilor: «Citiți! Vă va ajuta să gândiți și pe teren mai repede. Documentați-vă! Vedeți ce e afară!». „Afară” era străinătatea, la care visau românii înainte de Revoluție.

