„Era și părinte, și antrenor, și frate mai mare” Gabi Balint, tulburător, la dispariția lui Mircea Lucescu

- Gabi Balint, cel care i-a fost jucător la națională și coleg în stafful lui Galatasaray, a vorbit despre Mircea Lucescu după vestea dispariției marelui antrenor.
Gabi Balint, 63 de ani, a fost legat de Mircea Lucescu și în cariera de jucător, și în cea de antrenor.
Balint, lansat de Lucescu la națională
Il Luce l-a promovat la echipa națională, în 1982, cu el a disputat primele 15 din cele 34 de selecții, între 1982 și 1986.
Și tot cu el a marcat atacantul primele sale două goluri printre „tricolori”.
A punctat în două amicale succesive în vara lui 1984, la 4-2 și 1-0 în fața aceleiași selecționate, China. A înscris 14 goluri în total.
Galerie foto (14 imagini)
Lucescu și Balint au cucerit împreună Supercupa Europei cu Galatasaray. Au învins Realul!
La începutul anilor 2000, Balint i-a fost asistent lui Lucescu în primul sezon la Galatasaray.
Au cucerit împreună Supercupa Europei cum au ajuns la Galata, pe 25 august 2000, 2-1 după prelungiri în fața lui Real Madrid, la Monte Carlo.
Jardel a deschis scorul și tot brazilianul a adus trofeul, în minutul 102.
Și tot împreună au atins „sferturile” Ligii Campionilor, în aprilie 2001, împotriva aceluiași Real: 3-2 la Istanbul, 0-3 la Madrid.
Balint: „Lucescu știa ce simte fotbalistul”
În această seară, după ce a aflat vestea dispariției marelui antrenor, la 80 de ani, Gabi a vorbit despre el la Antena 3.
„Era și părinte, și antrenor, și frate mai mare”, a spus el, amintind că „se interesa și dacă jucătorii aveau acasă probleme în familie, stătea de vorbă cu familiile lor pentru a-i ajuta”.
Ce l-a impresionat cel mai mult la antrenorul Lucescu: „Transmitea foarte bine tot ce dorea jucătorilor. Tactic, sufletește, știa să-i motiveze înaintea meciurilor, știa ce simte fotbalistul”.
Sfatul lui Luce pentru jucători: „Citiți! Vă va ajuta să gândiți și pe teren mai repede”
L-a apreciat și pentru că „se perfecționa permanent. Citea enorm despre fotbal, citea o mulțime de reviste străine.
Le spunea și jucătorilor: «Citiți! Vă va ajuta să gândiți și pe teren mai repede. Documentați-vă! Vedeți ce e afară!». „Afară” era străinătatea, la care visau românii înainte de Revoluție.