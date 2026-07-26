Gică Craioveanu (58 de ani), fost internațional român, consideră că oferta primită de Universitatea Craiova pentru Assad Al-Hamlawi (25 de ani) este foarte greu de refuzat.

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Pyramids FC ar fi propus cinci milioane de euro pentru atacantul palestinian, cumpărat de olteni în vara anului trecut pentru un milion de euro.

Gică Craioveanu vede transferul lui Al-Hamlawi ca pe o afacere uriașă: „România n-a mai avut de mult o asemenea sumă pe masă”

Pe lângă cele cinci milioane de euro oferite Universității Craiova, Pyramids i-ar fi pregătit atacantului un contract valabil trei sezoane, cu un salariu anual de aproximativ 1,05 milioane de euro.

„Oferta este foarte, foarte bună. Aș zice că e senzațională! Acum, nu sunt eu în măsură să spun ce trebuie să facă cei de la Craiova, pentru că nu mai am nicio funcție acolo, dar sunt convins că Mike (n.r. - patronul Mihai Rotaru) e mulțumit de ea.

Plus că nu a mai avut România de mult timp o astfel de sumă pe masă”, a spus Craioveanu, conform digisport.ro.

În total, Al-Hamlawi ar urma să încaseze aproape 3,16 milioane de euro, fără bonusuri.

FOTO. Dinamo - U Craiova 5-1, în etapa #2 din Liga 1

Craioveanu consideră că o eventuală blocare a transferului l-ar putea afecta pe fotbalist.

„Pe de altă parte, cu problemele pe care le are, și nu mă refer la cele sportive, dacă i s-ar refuza plecarea, s-ar închide în el. Dacă ar fi după mine, eu aș vrea să rămână toți, ca să vedem unde poate ajunge Craiova, dar mă gândesc și la binele lui.

Plus că, nu uitați, Universitatea Craiova îl are pe cel mai bun, Nsimba, «Bestia», care-mi place mie cel mai mult. Sper să continue și Baiaram și să-i vedem la lucru și pe cei care au venit vara aceasta”, a mai spus acesta.

Rapid a încasat 5 milioane de euro în 2024 pentru transferul lui Albion Rrahmani la Sparta Praga, cea mai importantă vânzare recentă din Liga 1 în străinătate.

Recordul absolut al unei plecări din campionatul României îi aparține lui Dennis Man, transferat de FCSB la Parma în 2021, pentru 12,6 milioane de euro.

18 goluri și patru pase decisive a reușit atacantul în 51 de apariții pentru formația olteană. Contractul său cu Universitatea Craiova este valabil până în vara anului 2028

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