Scandal uriaș în Italia Favorit să preia naționala Italiei, Andrea Pirlo este criticat pentru legăturile sale cu Rusia: „Face propagandă”

Andrea Pirlo (47 de ani), fost mijlocaș italian, se află în centrul unei controverse în Italia.

Criticile vizează contractul de imagine pe care fostul mijlocaș îl are cu Fonbet, unul dintre cele mai importante branduri de pariuri sportive din Rusia.

Tehnicianul este considerat principalul favorit pentru postul de selecționer al naționalei.

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Pirlo ar fi ajuns la un acord de principiu cu oficialii Federației Italiene, după ce Pep Guardiola a refuzat postul.

Legăturile lui Pirlo cu Rusia au provocat un scandal în Italia

Problema este că fostul jucător al lui Juventus, Inter și AC Milan este ambasador global al companiei Fonbet, pe care o reprezintă atât în Rusia, cât și pe plan internațional.

În luna mai, fostul internațional italian a participat la Moscova la un eveniment organizat de companie, apariție care a stârnit reacții critice în Italia și Ucraina, potrivit repubblica.it.

Printre cei care l-au criticat atunci pe Pirlo s-a numărat și ucraineanul Vladyslav Heraskevych, skeletonistul căruia Comitetul Internațional Olimpic i-a interzis să concureze la Jocurile Olimpice Milano-Cortina după ce a purtat o cască pe care apăreau imaginile prietenilor săi uciși în război.

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Actualul club al lui Pirlo, United FC Dubai, este deținut de Sergey Lomakin, un om de afaceri care are interese și în compania de pariuri Fonbet, conform sport.sky.it.

Astfel, colaborarea tehnicianului cu Fonbet este legată și de relația sa cu gruparea din Emiratele Arabe Unite.

Potrivit presei italiene, Pirlo ar putea renunța la contractul de imagine cu Fonbet în același timp în care își va încheia înțelegerea cu United FC Dubai, fără să plătească penalități.

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Pina Picierno: „Planul Z al fotbalului italian”

Una dintre cele mai dure reacții a venit din partea Pinei Picierno, vicepreședinta Parlamentului European.

„După încă un eșec și o nouă calificare ratată la Campionatul Mondial, fotbalul italian ar fi avut nevoie de o revoluție culturală, etică și managerială. Alegerea lui Andrea Pirlo merge în direcția opusă.

Pirlo a fost un campion extraordinar. Ca antrenor, până acum, a arătat foarte puțin. Și există o problemă care nu poate fi tratată ca fiind lipsită de importanță. Nu contează dacă Pirlo este sau nu filorus.

Contează ceea ce a ales să facă: să-și pună, în mod liber și repetat, prestigiul în slujba unei operațiuni de normalizare a regimului lui Putin, participând la inițiative exploatate de propaganda Kremlinului în timp ce Ucraina era bombardată.

Din acest motiv, alegerea lui Pirlo a fost o greșeală gravă. Iar alegerea Federației Italiene este una și mai gravă. Nu planul B după Guardiola. Planul Z al fotbalului italian”, a transmis Pina Picierno.

Pirlo, îndemnat să rupă contractul cu Fonbet

Benedetto Della Vedova, deputat din partea partidului +Europa, a precizat că sectorul pariurilor nu este vizat de sancțiunile europene, dar consideră că Pirlo trebuie să țină cont de semnificația publică a colaborării sale.

„În urmă cu câteva luni, Pirlo a făcut o alegere pe care eu o consider de neînțeles și greșită, aceea de a deveni ambasador global al Fonbet, principala agenție de pariuri din Rusia.

Sectorul pariurilor nu este vizat de sancțiunile europene, dar asta nu schimbă faptul că o personalitate publică de talia lui Andrea Pirlo ar trebui să reflecteze asupra semnificației publice a alegerilor private și de afaceri.

Personal, sper ca noul selecționer al naționalei să simtă nevoia de a rezilia contractul cu Fonbet, inclusiv ținând cont de poziția actuală a Italiei față de Rusia. Ba chiar vreau să cred că a făcut-o deja”, a declarat acesta.

Mauro Berruto, responsabilul pentru sport din conducerea Partidului Democrat și fost selecționer al naționalei masculine de volei, a adoptat o poziție similară.

Sper din tot sufletul ca, dacă Pirlo va fi ales selecționer, primul lucru pe care îl va face va fi să rezolve această situație jenantă, renunțând la acest rol. Se adresează unei întregi mișcări, unei lumi întregi, are o funcție instituțională care impune un comportament exemplar. Mauro Berruto, membru al Partidului Democrat

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