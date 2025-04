„Suporterii rapidiști merită altceva” Mircea Rednic despre declarațiile lui Șumudică: „Dacă spui asta, numai Dumnezeu te mai poate întoarce”

Mircea Rednic (63 de ani) a comentat situația din interiorul clubului Rapid, din ultimele zile.

Fostul antrenor al giuleștenilor crede că toate acestea neînțelegeri nu aduc nimic bun, mai ales pentru suporteri.

Rapid traversează o perioadă dificilă, după ce Șumudică și-a anunțat demisia în fața suporterilor, apoi clubul a anunțat că rămâne antrenor, iar mai mulți jucători au fost criticați dur de suporteri după eliminarea din Cupă.

Mircea Rednic: „Suporterii rapidiști merită altceva”

„Nu știu dacă Șucu l-a întors pe Șumi. Eu am jucat acolo, am antrenat, am câștigat un campionat ca jucător, unul ca antrenor, dar lucrurile erau mult mai liniștite și mai așezate.

Cred că la ce atmosferă creează suporterii rapidiști ar merita altceva decât tot felul de scandaluri.

Dacă la un moment dat spui că nu mai ești antrenor și îți dai demisia, numai Dumnezeu te mai poate întoarce. Nimeni nu are nimic de câștigat, asta e părerea mea.

Pot să-mi dau cu părerea pentru că am jucat și am antrenat acolo. Să nu se supere nimeni, nu o fac din răutate, dar…”, a declarat Rednic, potrivit prosport.ro.

Întrebat dacă ar accepta o propunere de a prelua conducerea pe banca Rapidului, acesta a răspuns:

„Cum să mă cheme pe mine, dacă mai am contract încă un an la UTA?”.

Rednic, ultimul antrenor care a adus titlul pentru Rapid

Dintre cele trei titluri cucerite de Rapid de-a lungul istoriei, două se află și în palmaresul lui Mircea Rednic. În 1999 ca jucător, în 2003, ca antrenor.

De asemenea, antrenorul arădenilor este cel care a adus și ultimul titlu pentru Dinamo, în 2007.

